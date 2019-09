LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | tra le donne Fiammetta e Jessica Rossi finale

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46andrà allo spareggio per la seconda posizione con la russa Daria Semianova. Quarta la spagnola Maria Quintanal Zubizarreta con 112, mentre sarà shoot-off a tre tra la spagnola Fatima Galvez, Silvana Stanco e la sammarinese Alessandra Perilli per gli ultimi due posti in. 13.37chiude a quota 113 ed al momento è in seconda posizione. 13.33 Sivana Stanco chiude a quota 111 ed al momento è nel gruppo di atlete che si giocano il sesto posto. 13.24chiude con 118/125, punteggio che la rende irraggiungibile per tutte le altre tiratrici: avrà il dorsale numero 1 in. 13.15 Tra lejunior Italia prima nella classifica a squadre: la formazione azzurra è in semi, dove affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Germania. L’altra semisarà Russia-Gran ...

