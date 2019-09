LIVE Germania-Olanda 0-0 calcio | Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA | la Germania per

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7′ Spettacolo Depay che prende palla al limite dell’area di rigore salta due giocatori e spara in porta ma Neuer respinge prontamente. 6′ Stupendo fraseggio olandese con De Ligt e Van Djik sulla linea di metà campo. 5′ Tiro di Kross dal limite dell’area di rigore ma finisce a lato di molto. 3′che resta in attesa pronta per partire in contropiede alla prima palla persa olandese. 1′ Subito l’avanti con un possesso palla avanti in fase offensiva con De Jong. 20.45 Inizia la partita! 20.40 Le squadre entrano in campo tra poco gli inni. 20.35saràdall’arbitro portoghese Artur Dias. 20.30 De Ligt è alla sua diciottesima presenza ufficiale in nazionale. 20.23 L’ultima partita ufficiale dell’riguarda la sfortunata finale della Nations ...

pinadero50 : ??Germania Olanda, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE delle qualificazioni a Euro 2020 | Sky Sport - Lopinionista : Risultati calcio live 6 settembre: Germania – Olanda per le qualificazioni - Fantacalciok : Risultati calcio live 6 settembre: Germania – Olanda per le qualificazioni -