Licata | dirigente anti abusivismo rimosso dal comune | “Facevo solo rispettare la legge”

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Provo tanta rabbia. Dal 30 agosto sono a casa. E le motivazioni con cui mi hanno cacciato non reggono”. Vincenzo Ortega è formalmente un “in disponibilità” deldi, in provincia di Agrigento. In pratica, è pagato per non recarsi negli uffici, se non convocato dall’amministrazione. A lui andrà comunque l’80 percento dello stipendio per i prossimi due anni: poi scatterà il licenziamento. “Rabbia, provo tanta rabbia, a pensare che questo sia l’epilogo di una carriera in cui ho sacrificato la mia famiglia, ricevuto minacce e intimidazioni”. Il-abusivi – Non è amato, a, l’ingegnere Ortega. Gli hanno avvelenato i cani, gli hanno fatto saltare in aria l’auto, recapitato proiettili. Erano i giorni in cui il burocrate era impegnato nelle demolizioni delle case abusive della cittadina agrigentina, insieme alll’allora sindaco Angelo ...

