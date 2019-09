Liberté | egalité e cocoricò La Francia s' inchina al gallo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Daniele Abbiati Per i giudici il pennuto Maurice può cantare quando gli pare. Vittoria dell'anima più rurale I francesi li chiamiamo «cugini» perché hanno qualcosa di noi (e noi qualcosa di loro). Qualcosa, non tutto, per esempio in materia di vini e formaggi noi e loro non ci metteremo mai d'accordo... La cosa che ci accomuna è in particolare la capacità, anzi il talento, di dividerci in due fazioni pressoché uguali e di fare il tifo non per la propria, ma contro quella avversa. Vogliamo parlare dei pro e dei contro i gilet gialli ingrigiti dallo smog di Parigi e dei pro e dei contro il governo gialloverde che dopo il restauro è diventato giallorosso? No, qui i colori non ci interessano. Qui ci interessano i suoni, che per alcuni sono rumori fastidiosi e per altri musica celestiale. È una storia francese, ma potrebbe essere benissimo una storia italiana. Il protagonista si ...

Lidia550449671 : RT @MatteoS11945980: @intuslegens Gli studenti a 16-18 anni sono tutti per il PD, convinti nella loro ingenuità che abbia qualcosa a che fa… - Arge27Marco : RT @MatteoS11945980: @intuslegens Gli studenti a 16-18 anni sono tutti per il PD, convinti nella loro ingenuità che abbia qualcosa a che fa… - elidimaggio : RT @MatteoS11945980: @intuslegens Gli studenti a 16-18 anni sono tutti per il PD, convinti nella loro ingenuità che abbia qualcosa a che fa… -