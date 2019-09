Lettera di un figlio rimasto senza padre

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Claudio Brachino MioOrlando è scomparso esattamente un anno fa. Un lutto privato, ma che accomuna tutti quanti affrontano il grande mistero della perdita del. Il mio è morto a 85 anni a Viterbo, mia città natale, mentre io ero al lavoro a Milano. Come speso succede agli emigrati, non sono riuscito a tenergli la mano negli ultimi momenti. Lui già dormiva, in coma, ma io non ero lì. Quando l'ho visto la sera tardi, era già nella bara, con il vestito e la cravatta migliori; gli splendidi occhi azzurri, non ereditati purtroppo, chiusi per sempre. Sono stato lì a lungo, cercando di capire, al di là del dolore, che cos'era quella cosa che chiamiamo morte. Per Heidegger è una non esperienza per chi se ne va; rimane la morte per gli altri, l'angoscia, l'annuncio ai malati di tumore come mio papà. L'ultima volta che gli ho fatto la barba, all'Istituto dei tumori dei Milano, dove ...

FedeJill : I migliori auspici per un figlio che si affaccia al mondo - iamonlymyself2 : @givlivallocchia Ma anche quando Annie racconta di come sta a Katniss e Peeta a fine film con la lettera, dicendo c… - Vera_Semprevera : RT @makingdrama1: * Peeta legge la lettera di Annie e fa vedere la foto di lei con suo figlio * #HungerGames Io: -