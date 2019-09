Legge Friuli sui migranti | bocciatura avviata dalla ministra leghista Stefani

CdM impugna Legge regionale Friuli : "È discriminatoria" Lega : "Vergogna" : Oggi per la prima volta si è riunito il Consiglio dei Ministri del Governo Conte bis. In questa occasione il Premier ha annunciato di aver proposto Paolo Gentiloni per la carica di Commissario Europeo e ci sono ottime chance che venga scelto al posto di Pierre Moscovici come nuovo Commissario europeo per gli affari economici e monetari. Per il nostro Paese sarebbe decisamente un bel colpo considerata la situazione non esattamente idilliaca ...