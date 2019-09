Lampedusa : sindaco - ‘Regione proroghi collegamenti aliscafi fino a ottobre’ : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – “Ho scritto all’assessorato alle Infrastrutture e Mobilita per chiedere che il collegamento in aliscafo nelle tratte Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle, previsto fino al 30 settembre, venga prorogato fino al 31 ottobre. La stagione turistica sulle Isole Pelagie andrà avanti ancora per le prossime settimane, garantire il collegamento in aliscafo agevolerebbe turisti e residenti”. Così, il ...

Governo : sindaco Lampedusa - ‘Salvini non è stato un buon ministro’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Salvini non è stato un buon ministro per Lampedusa”. E’ l’accusa di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. “Aspettiamo che il nuovo ministro si insedi – dice all’Adnkronos – e le invierò subito una lettera per chiederle aiuto per Lampedusa. La stessa lettera che per un anno inviato a Salvini ma ...

Arrivano a tutte le ore. All'alba quando il cielo sull'isola di Lampedusa è ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘Governo ci ha emarginati - svuotare subito hotspot’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Dopo i recenti sbarchi a Lampedusa, nel Centro di accoglienza ci sono adesso circa 240 persone, più del doppio di quelle che potrebbe ospitare. Chiedo dunque alle istituzioni che lo gestiscono di provvedere al più presto al trasferimento degli ospiti in eccedenza, se necessario anche con un aereo, per il rispetto delle condizioni degli stessi Migranti all’interno del Centro e per evitare ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘abbandonati dal governo - scelta precisa per creare qui caos’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il ...

Migranti - sindaco Lampedusa : “Nave militare spagnola è qui - ma nessuno dà autorizzazione per trasferimento dei 15 della Open Arms” : Migranti in giro per l’isola a causa del centro di accoglienza ormai sovraccarico e nessun segnale dalle istituzioni per dare il via alla redistribuzione a livello europeo. A protestare per la situazione a Lampedusa è il sindaco Salvatore Martello che, in un post su Facebook, denuncia l’impasse spiegando che la nave Audaz della Marina militare spagnola, arrivata davanti all’isola siciliana per imbarcare i 15 Migranti che ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘hotspot sovraffollato - chi vuole creare tensione su isola?’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – “Quello che sta accadendo a Lampedusa è paradossale. Prima hanno tenuto i Migranti a bordo della Open Arms per quasi venti giorni davanti la nostra costa, e c’era chi non avrebbe mai voluto farli sbarcare. Ora quei Migranti sono tutti sull’isola, con il Centro di accoglienza sovraccarico”. E’ la denuncia del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. “Nel frattempo è ...

Sindaco di Lampedusa : "Per quelli della Viking non c'è posto - ma continuiamo ad accogliere naufraghi tra difficoltà e minacce" : "Nell'hotspot abbiamo 200 migranti, dovrebbero starcene 96, ma se qualcuno deve essere salvato può attraccare. Se c'è un problema di responsabilità penale, lo giudicheremo sul campo. Ma se qualcuno a Roma ritiene che dobbiamo affrontare soli il problema migranti sbaglia" dice...