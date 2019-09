La tua salute mentale curati Morani contro Meloni | record di schifo

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) "Non sei alla frutta, sei proprio al digestivo". Alessiatorna a scontrarsi con Giorgia. Su Twitter la deputata Pd si rivolge nuovamentela leader di Fratelli d'Italia accusandola di divulgare una fake news. Tutto è partito da un post condiviso dalla: "Per non dimenticare

ELodolini : RT @AlessiaMorani: Avete presente il detto essere alla frutta? La #Meloni è oltre: è al digestivo visto che pubblica sempre le stesse cose… - Ennio25912567 : RT @AlessiaMorani: Avete presente il detto essere alla frutta? La #Meloni è oltre: è al digestivo visto che pubblica sempre le stesse cose… - kocis68p : RT @AlessiaMorani: Avete presente il detto essere alla frutta? La #Meloni è oltre: è al digestivo visto che pubblica sempre le stesse cose… -