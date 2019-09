La prima bici elettrica con l’abs integrato

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) Le ebike sono una tipologia diclette che coniuga l’azione propulsiva umana a quella di un motore elettrico. Questi mezzi di trasporto stanno guadagnando sempre maggiori preferenze nei consumatori e, con il mercato in crescita, i produttori si stanno adeguando con una serie di soluzioni tecnologiche sempre più sofisticate. Un esempio è laebike conpresentata in antemondiale a Friedrichshafen (Germania), nell’ambito dell’Eurobike, la fiera internazionale della. L’azienda che ha presentato questa innovazione, grazie alla quale ha ottenuto il riconoscimento dell’Eurobike Award 2019, è la milanese Blubrake, specializzata in tecnologie applicate ai sistemi frenanti per veicoli elettrici leggeri. La società ha sviluppato un’abs (anti-lock braking system) completamente integrabile nel telaio di qualsiasi tipo di ebike, dalle city alle trekking, dalle ...

