La macchina volante e altre startup bizzarre a Ifa 2019

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) In quel calderone di innovazione eche è Ifa Next, ecco alcune fra le più semplici o sofisticate idee che possono migliorare la vita di tutti i giorni, dall’healthcare al lifestyle, dallo svago alla mobilità. Novità presentate nel padiglione 26 della fiera berlinese, che hanno in comune l’obiettivo di sbarcare sul mercato europeo entro i prossimi due anni. Skydrive a Ifa(foto: Daniele Monaco) LaProvaci ancora, Sam: se fosse un film, questo sarebbe il titolo dell’idea di SkyDrive Inc. Lagiapponese nasce quasi per gioco fra alcuni colleghi di Toshiba in vacanza e in cerca di innovazione. La sfida: costruire l’automobile, dando corpo al sogno mai realizzato di poter fuggire dal traffico alzandosi in volo con quattro eliche rotanti. Tre i prototipi realizzati finora dal team di Cartivator, ma l’obiettivo ...

