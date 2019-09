La Germania sfida l’Olanda | ecco dove vedere il match

Qualificazioni Euro 2020 - sfida infinita Germania-Olanda : secondo i bookie Werner protagonista : Nella serata di ieri successo dell’Italia in trasferta contro l’Armenia, adesso continua il programma valido per le Qualificazioni ad Euro 2020. Piatto forte con la gara tra Germania ed Olanda, la partita arriva a distanza di dieci mesi dal doppio scontro in Nations League che portò la retrocessione della Germania, ko ad Amsterdam (3-0) e che non è andata oltre il pareggio per 2-2 a Gelsenkirchen. Adesso però lo scenario è ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (1° settembre). Alla Francia la sfida con la Germania - ok Stati Uniti - Lituania - Grecia e Turchia : Oltre a quella vinta dagli Stati Uniti sulla Repubblica Ceca per 88-67, nella seconda giornata dei Mondiali di Cina 2019 si sono disputate altre sette partite. L’altra partita del girone E, il raggruppamento degli Usa che si gioca a Shanghai, ha visto la Turchia battere il Giappone per 86-67 piazzando subito un parziale importante nel primo quarto, 28-12, per poi mantenere il completo controllo del match arrivando anche a un massimo vantaggio di ...

Hockey prato - Europei femminili 2019 : la finale più attesa - sfida per l’oro tra Olanda e Germania : Se a livello maschile c’è stata qualche sorpresa, non ce ne sono tra le donne. Sono andate in scena oggi le semifinali degli Europei di Hockey su prato al femminile: a sfidarsi nell’ultimo atto saranno le Nazionali più attese, Olanda e Germania. Ad Anversa, in terra belga, le olandesi andranno a caccia della conferma del titolo, per le tedesche invece l’obiettivo di tentare il colpaccio. Nelle sfide odierne dominio in lungo e ...

Le C3 WRC pronte alla sfida del Rally di Germania : Il Rally di Germania, decima prova del calendario WRC che segna il ritorno sull’asfalto, vedrà gli equipaggi di Citroën Total World Rally Team, composti da Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e Esapekka Lappi-Janne Ferm, misurarsi in una prova dai molteplici aspetti. Con un podio all’attivo nella loro primissima partecipazione in questa tappa del WRC, terzi nel 2010 […] L'articolo Le C3 WRC pronte alla sfida del Rally di Germania sembra ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il Settebello sfida la Germania - in palio i quarti di finale : “L’obiettivo è il primato del girone che passa dal risultato positivo con la Germania”. Conciso e ovviamente con i fari puntati verso una partita importantissima: Sandro Campagna ieri sembra aver accettato una performance non del tutto convincente da parte del Settebello contro il Giappone, con il risultato ad aver molto più valore della prestazione. La fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto maschile va a chiudersi con la ...