La donna che ha creato 2 500 personalità per sopravvivere

E’ sicuro che la moglie lo tradisca - assolda un investigatore che però pedina per un mese la donna sbagliata : Un investigatore privato è stato denunciato perché ha sbagliato la donna da pedinare e per più di 30 giorni l’ha seguito interrottamente. L’uomo era stato assolto da un marito che era sicuro che la moglie lo tradisse. L’investigatore, ricevuto l’acconto, si è messo subito sulle tracce della donna ma era quella sbagliata. L’investigatore stava seguendo una collega di lavoro della donna, anch’essa commessa di un negozio di abbigliamento. ...

Arianna David - ma che fine ha fatto Miss Italia 1993? Oggi è una donna - molto diversa da allora : Ricordate Arianna David? Stiamo parlando della bellissima modella che ha vinto Miss Italia nel 1993. Quando vinse il concorso per la più bella d’Italia era una ragazzina: aveva solo 20 anni. Giovane ma splendida. E anche spigliata. Per questo aveva sbaragliato la concorrenza e si era aggiudicata il titolo di più bella d’Italia. Da quel momento si aprirono per lei le porte del mondo dello spettacolo. Per dire, ha condotto il programma “C’era una ...

Riforma pensioni : si punta a modifiche su Q100 e sulla proroga dell'Opzione donna : Il nuovo Governo giallo-rosso insediatosi da pochi giorni è già a lavoro sulle prossime misure che saranno introdotte nella nuova Legge di Stabilità. Come ormai noto, la Quota 100 subirà alcune modifiche sostanziali al fine di reperire le risorse necessarie da reinvestire in politiche per il welfare: si mira, infatti, all'estensione del regime sperimentale Donna la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2019. Si punta all'estensione ...

donna vegana denuncia i vicini perché cucinano pesce sul barbecue. Su Facebook scatta la reazione dei "carnivori" : È una vera e propria battaglia, anche se social, tra carnivori e vegani, quella che si sta svolgendo a Perth, in Australia, dove duemila persone (il numero è in costante aumento) hanno organizzato per il 19 ottobre un maxi barbecue accanto alla casa di una militante vegana. Le motivazioni? La Donna aveva denunciato i suoi vicini per la loro cucina, a suo parere maleodorante di pesce. La vicenda è iniziata in ...

Francavilla - accoltella 12 volte la donna che lo rifiuta : il suo cane la salva : Tra loro c'era stata una breve storia, interrotta forse dopo che la donna aveva avvertito un malessere crescente. Il seguito è il resoconto di un femminicidio in cui la vittima non è morta: è sopravvissuta grazie all'intervento del suo cane, un pastore abruzzese. Il fatto risale a ieri ed è avvenuto in un'abitazione di Francavilla al Mare, comune in provincia di Chieti, in contrada Valle Anzuca. La vittima, una moldava di 33 anni di cui non sono ...

Rapina una donna al parcheggio - arrestato 37enne : Giovanni Vasso Approfitta della distrazione della signora e dei finestrini aperti per aggredirla e derubarla ma i carabinieri lo arrestano in pochi minuti a Eboli nel Salernitano Aggredisce e Rapina una signora all'interno di un parcheggio, finisce in manette un 37enne a Eboli, in provincia di Salerno. L’episodio s’è consumato nella mattinata di ieri in un’area di sosta a ridosso di un istituto scolastico nel centro del comune ...

Australia - donna vegana denuncia i suoi vicini di casa perché accendevano il barbecue : Una vicenda abbastanza curiosa arriva dall'Australia orientale, precisamente da Girrawheen, un sobborgo di Perth. Qui infatti una signora che è vegana ha deciso di denunciare i suoi vicini di casa perché, a suo dire, questi erano soliti accendere il barbecue. La combustione per la cottura degli alimenti, in particolare carne e pesce, avrebbe reso l'aria del vicinato irrespirabile, tanto che la signora ha dichiarato di non riuscire più a godersi ...

donna curiosa spia i vicini che litigano ma resta incastrata nell’inferriata : Questa è una di quelle storie incredibili a credersi, eppure sta facendo il giro del mondo. È accaduta a maggio ma è arrivata dalle nostre parti solo in questi giorni. La signora colombiana rimasta intrappolata in un’inferriata a causa della sua curiosità è destinata a diventare leggenda. A riportare la notizia sono state piattaforme di informazione come How To do For e Fidelity House. Scatti rubati La notizia è arrivata dapprima dai social ...

Pescara - donna di 35 anni trovata morta in un parcheggio : il cane resta a vegliarla per ore : La sua padrona era morta già da qualche ora e a vegliarla c'era il suo cane, che ha letteralmente impedito ai poliziotti, e ai sanitari del 118, di avvicinarsi. I fatti nella zona della stazione di Porta Nuova. La vittima era una 35enne, artista di strada, originaria di Aosta.

Pugnala donna che lo respinge - arrestato : 19.21 Si era invaghito di una donna che non lo ricambiava e, accecato dalla rabbia, si è presentato nella sua casa, a Francavilla al Mare,in provincia di Chieti, e l'ha colpita con 11 coltellate. La donna, una 33enne di origine moldava, è stata salvata dal provvidenziale intervento del suo cane,un pastore abruzzese, che ha colpito al collo l'aggressore,un 27enne di origine albanese. La 33enne,soccorsa dal 118,è stata portata in ospedale. ...

La donna che ha accolto in casa 97 cani randagi per salvarli dall'uragano Dorian : Chella Phillips, che gestisce un rifugio per animali alle Bahamas, ha accolto quasi 100 cani per salvarli dalla tempesta...

donna ordina on line un bimby ma quello che accade dopo è pazzesco : Una Donna ha fatto un acquisto on line: un bimby dal valore di 640,00 euro che avrebbe pagato alla consegna della merce. L’ordine è partito e il giorno della consegna il fattorino le ha consegnato un pacco. Per fortuna la Donna, prima di pagare e congedare il fattorino ha voluto aprire davanti a lui il pacco. All’interno c’era una confezione di acqua Guizza. Questa vicenda è accaduta a Loria. A quel punto la Donna non ha più pagato al ...

donna sale sull'aereo in compagnia di un pony - ma è perché soffre di depressione : Salire sull’aereo e trovarsi come compagno di viaggio un pony. Ha dell’assurdo ma è ciò che è successo ai passeggeri di un volo dell’American Airlines che da Chicago era diretto a Omaha, Nebraska. I passeggeri, divertiti, hanno filmato il pony che una volta salito sull’aereo si è comportato docilmente, mettendosi sulle ginocchia della padrona. Dietro questa divertente scena ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio che spaventa M5s-Pd : "Solo 1 donna su 5 e 1 uomo su 3 credono nell'asse" : "Solo 1 donna su 5 crede nel nuovo governo Pd-M5s, mentre per gli uomini il rapporto è 1 su 3". Alessandra Paola Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, commenta così un sondaggio realizzato per il premio al femminile Casato Prime Donne, che le verrà conferito il 15 settembre a Montalcino (Siena