La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una

Brexit - Camera dei comuni vara la legge anti-no Deal : La Camera dei comuni britannica ha approvato, con 327 favorevoli e 299 contrari, il disegno di legge che prevede la richiesta all'UE

La Camera dei Lord del Regno Unito completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio : La Camera dei Lord del Regno Unito ha detto che completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio, per permettere che la sua approvazione definitiva arrivi prima della sospensione del parlamento chiesta dal primo ministro Boris Johnson.

Brexit - ok della Camera dei Comuni a legge anti no-deal : Johnson battuto. Bocciata la sua mozione per voto 15 ottobre : Via libera definitvo della Camera dei Comuni britannica alla legge anti no-deal, ovvero per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson, sconfitto, ha presentato una mozione di sfiducia per...

La Camera dei Comuni britannica ha approvato la legge per impedire il “no deal” : Mancano ancora due passaggi per l'entrata in vigore, ma intanto per Boris Johnson è stata un'altra sconfitta

Brexit - il leader della Camera dei Comuni si sdraia sui banchi : la lezione della deputata del Green Party : “Il suo linguaggio del corpo dimostra il disprezzo che ha per quest’Aula e per le persone”. La deputata del Green Party, Caroline Lucas, ha apostrofato come “sprezzante” il comportamento del leader della Camera dei Comuni, Jacob Rees-Mogg, praticamente sdraiato sui banchi del Parlamento inglese,in uno dei giorni più importanti sul futuro del Paese in tema di Brexit. Altri parlamentari dell’opposizione gli ...

Brexit - la Camera dei Comuni approva la legge contro l’uscita senza accordo : La Camera dei Comuni ha votato oggi a favore della legge contro il no deal promossa dalle opposizioni e da un gruppo di ribelli Tory per cercare di imporre un rinvio della Brexit in mancanza di accordo con l’Ue alla scadenza del 31 ottobre. A favore hanno votato 329 deputati, contro 300. Il risultato conferma sul merito del testo la sconfitta subita ieri dal governo di Boris Johnson sulla calendarizzazione della legge. Ora è prevista ...

Brexit no deal : Corbyn tenta di evitarla proponendo una legge alla Camera dei Comuni : No deal. Oggi, 3 settembre, nell'ultima 'finestra' utile prima della chiusura della Camera dei Comuni, concessa dalla regina al Premier Johnson, il leader laburista Jeremy Corbyn getta la sua ultima carta. Una proposta di legge che costringa il Primo Ministro conservatore a non uscire dall'Europa prima di essersi accordato con Bruxelles. Proprio per evitare ciò, Boris Johnson aveva chiesto ed ottenuto dalla regina Elisabetta la chiusura del ...

Il taglio dei parlamentari in aula alla Camera il 22 agosto : Le comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono previste per mercoledì' 21 agosto alle 11.30.

Il 22 agosto si vota alla Camera il taglio dei parlamentari : Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera sulla crisi di governo all'aula di Montecitorio sono state fissate per mercoledì 21 agosto alle ore 11:30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha poi fissato per il pomeriggio di giovedì 22 agosto l'esame della legge costituzionale sul taglio dei parlamentari, con seguito il giorno successivo. La commissione Affari costituzionali, quindi, ...

M5s punta al voto sul taglio dei parlamentari prima della sfiducia : al vaglio raccolta firme per convocare la Camera : Completare l’iter parlamentare della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari prima che il governo Conte sia messo in discussione in Parlamento. È l’obiettivo del Movimento 5 stelle, che sta valutando in queste ore, a quanto si apprende, la possibilità di chiedere la convocazione straordinaria della Camera, prima che venga votata la mozione di sfiducia al governo, per approvare in via definitiva la ...