KYLIE RAE HARRIS MORTA CANTANTE COUNTRY Video | pirata strada ubriaco ancora in fuga

Morta KYLIE RAE Harris - la cantante country ha avuto un incidente stradale con un pirata della strada : aveva 30 anni : È Morta a 30 anni in un incidente stradale causato da un pirata della strada in stato di ebbrezza la cantante country Kylie Rae Harris, astro nascente della musica americana. Lo schianto è avvenuto nella notte di mercoledì 4 settembre: Kylie era in viaggio per Taos, nel New Mexico, dove avrebbe dovuto esibirsi in un locale quando è rimasta coinvolta in un violento scontro tra tre auto, in cui è Morta anche la guidatrice di un’altra ...