Kristalina Georgieva | dalla fila per il latte in Bulgaria ai vertici di Banca Mondiale e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) “I miei nonni avevano una bassa scolarizzazione. I miei genitori hanno finito le scuole superiori. Io sono stata la prima della mia famiglia allargata a ottenere un PhD. Da un villaggio ina Ceo della– questa è la possibilità!”. È la storia in un tweet dell’irresistibile ascesa di, 66 anni compiuti lo scorso 13 agosto, che si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua scalata per occupare la poltrona di managing director del Fondo monetario internazionale lasciata libera da Christine Lagarde, dal prossimo novembre a capo della Bce. Salvo di colpi di scena, visto che la scadenza per la presentazione delle candidature al ruolo nel Fmi è il 6 settembre e l’ufficialità della nomina si avrà solo il 4 ottobre. Per la candidata bulgara sarà anche cambiato il regolamento dell’istituzione di Bretton Woods, che al momento pone il limite di 65 ...

