Kia - Karim Habib è il nuovo capo e senior vice president del Design Center

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 6 settembre 2019) La Kia ha nominatodeldi Namyang, in Corea. Lexer della Infiniti, e prima ancora della BMW, supervisionerà gli esterni e gli interni, i materiali e i colori dei futuri modelli, nonché la direzione stilistica del marchio facendo riporto diretto a Luc Donckerwolke, executivee chiefofficer del gruppo Hyundai.Una Serie 7 nel CV. Canadese di nascita ma di origini libanesi,si è dimesso il mese scorso dalla Infiniti, dove era approdato nel 2017 dopo esperienze alla Mercedes e, soprattutto, alla BMW. Per la Casa bavarese ha disegnato, tra gli altri, gli interni della Serie 5 E60 e gli esterni della Serie 7 F01.Il fulcro di una rete. A partire da ottobreinizierà effettivamente lesperienza nelruolo. Ilè il luogo in cui nascono i modelli globali della Kia. La struttura ...

