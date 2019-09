Karate | Premier League Tokyo 2019 | Angelo Crescenzo vola in finale! Viviana Bottaro in

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Si è aperta oggi a(Giappone) la quinta tappa stagionale delladi. In questa prima giornata di gare sui tatami del Nippon Budokan, dove il prossimo anno ci sarà il debutto di questo sport alle Olimpiadi, si sono svolte le eliminatorie e i ripescaggi delle prime categorie. Andiamo quindi a scoprire come si sono comportati i nostri portacolori. Partiamo dai -60 kg doveritrova finalmente l’acuto e raggiunge la finale. Il campione del mondo in carica ha vinto brillantemente la propria pool, superando in successione 2-0 l’australiano Yehia Hasanen, 6-4 il montenegrino Nenad Dulovic e poi per hantei (0-0) il venezuelano Jovanni Martinez. L’azzurro è approdato così in semifinale, dove ha battuto 2-0 il turco Eray Samdan. Domenicasi giocherà la vittoria contro il kazako Darkhan Assadilov. Nulla da fare nei -75 kg per Luigi Busà, che viene ...

