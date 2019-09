Juventus | Emre Can a gennaio potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il calciomercato estivo per la maggior parte dei campionati europei è terminato il 2 settembre, ma come al solito l'argomento principale, soprattutto con la sosta per le nazionali, restano le trattative per il mercato invernale. Una delle società più chiacchierate a riguardo è sicuramente la, in merito soprattutto alle cessioni che il direttore sportivo Fabio Paratici non è riuscito a realizzare. Proprio la ricca rosa a disposizione di Sarri non sarà di semplice gestione ed i primi screzi sono già arrivati con l'ufficializzazione della lista giocatori per la Champions League: come è noto infatti il tecnico toscano ha escluso la punta Mandzukic e il centrocampista tedescoCan, quest'ultimo ha usato parole pesanti contro lo staff tecnico per la scelta, per poi successivamente ritrattare su Twitter. Proprio quest'atteggiamento sicuramente non sarà stato apprezzato alla ...

GoalItalia : Tensione alla Juventus sul caso #EmreCan: duro confronto Sarri-Paratici ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #EmreCan dopo le dure dichiarazioni di stamattina: 'Grato alla Juventus per come mi hanno supportato… - GoalItalia : 'Non sono in lista Champions e sono rimasto scioccato. A saperlo non sarei rimasto alla Juventus' Il duro sfogo di… -