Italia Under 21 | buona la prima per Nicolato | travolta la Moldavia FOTO | PAGELLE e

Under 21 - l’Italia sfida la Moldavia : la gara in diretta su Rai2 : Dove vedere Italia Moldavia Under 21 in tv e streaming – L’Italia Under 21 comincia oggi il suo nuovo corso con Paolo Nicolato promosso al posto di Di Biagio. Gli Azzurrini faranno il loro esordio a Catania, in un’amichevole con la Moldavia in vista del debutto ufficiale nelle qualificazioni a Euro 2021, che avverrà martedì […] L'articolo Under 21, l’Italia sfida la Moldavia: la gara in diretta su Rai2 è stato realizzato ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : esordio vincente dell’Italia - USA sconfitti in rimonta : esordio vincente per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto gli USA per 3-2 (20-25; 21-25, 25-22; 25-23; 15-13) e hanno così compiuto il primo passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. A Ismailia (Egitto) il nostro sestetto si è reso protagonista di una rimonta stellare contro le fortissime americane, le ragazze di coach Marco Mencarelli sono risalite dallo 0-2 e si sono imposte al ...

Italia Under 20 - buona la prima di Daniele Franceschini : 2-0 alla Polonia nel Torneo 8 Nazioni : Al Comunale di Caldiero la Nazionale Under 20 conquista la sua prima vittoria (2-0) con la Polonia nel Torneo ‘8 Nazioni’. Una bella prova corale orchestrata da Daniele Franceschini, che al suo esordio sulla panchina ereditata da Paolo Nicolato non poteva fare meglio. Decidono la partita i gol di Capone e Raspadori, uno per tempo, per un risultato che poteva essere più eclatante ma che soddisfa il tecnico: “I primi ...

In Italia 400 mila morti 'evitabili' tra gli under 75. Il report Eurostat : Nel 2016 si sono registrati 1,2 milioni di morti 'evitabili' nell'Unione Europa tra persone con meno di 75 anni (circa 2/3 dei decessi complessivi). morti che si sarebbero cioè potuti evitare attraverso efficaci misure di prevenzione e una maggiore adesione a stili di vita attenti e sani. Oppure tramite un tempestivo e puntuale intervento medico. A fotograre la condizione sanitaria del Vecchio Continente sono stati Eurostat ...

Italia-Moldavia Under21 : data - programma - orario - tv e streaming : L’europeo Under21 casalingo non è certo finito nel modo sperato per gli azzurrini, usciti malamente ai gironi da Spagna e soprattutto Polonia. E’ però già tempo di tornare al lavoro, il nuovo commissario tecnico Paolo Nicolato avrà modo di testare le condizioni dei suoi giocatori in un’amichevole in programma venerdì 6 settembre alle ore 18.30 allo stadio Massimino di Catania, contro la Moldavia. La formazione est europea non ...

Canottaggio - Europei Under 23 Ioannina 2019 : sedici gli equipaggi Italiani in gara in Grecia : Per la prima volta l’Italia prende parte agli Europei Under 23 di Canottaggio: la terza edizione della rassegna continentale di categoria si svolgerà a Ioannina, in Grecia, sabato 7 e domenica 8 settembre. Gli azzurrini prenderanno parte alla manifestazione schierando sedici equipaggi, dei quali sette pesi leggeri. Di seguito l’elenco completo degli azzurrini convocati per la rassegna continentale di categoria: UOMINI Under ...

Italia Under 21 - le parole di Locatelli : “Il gruppo è maturo e ha tanta esperienza” : ”Il gruppo è già maturo ed ha tanta esperienza, ha già fatto cose importanti. Nessuna partita è facile, dobbiamo sempre cercare di vincere”. Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli In vista dell’amichevole dell’Under 21 a Catania contro la Moldavia, parla della nuova avventura con gli azzurrini e con i neroverdi. ”Ora sono più maturo con più idee e sono più esperto ma ho tanta voglia di imparare e di ...

Italia Under 21 - Paolo Nicolato : “Siamo stati accolti benissimo dal Catania e siamo felici di essere qui” : La Nazionale Under 21 è giunta oggi a Torre del Grifo. Nel pomeriggio, gli Azzurrini hanno svolto la prima delle otto sedute d’allenamento che condurranno all’amichevole con la Moldavia, in programma venerdì 6 settembre alle 18.30 allo stadio “Angelo Massimino”. La delegazione azzurra è stata accolta cordialmente dal patron Pulvirenti. Il calcio Catania esprime i migliori auspici in vista delle prossime gare della selezione guidata ...

L'Italia Under 19 di volley è campione del Mondo : I ragazzi dell'Under 19 maschile della pallavolo italiana battono con un netto 3-1 la Russia nella finale del mondiale di categoria disputata a Tunisi. L'Italia torna così sul tetto del Mondo dopo 22 anni dal mondiale vinto nel 1997 a Tehran contro la Grecia. Il cammino dei ragazzi, allenati da Vincenzo Fanizza, è iniziato il 21 Agosto contro la Bulgaria, partita vinta al tie-break, e proseguito con una striscia di 8 vittorie e solo 4 set persi. ...

Volley - Italia CAMPIONE DEL MONDO! Storica impresa dell’Under 19 - azzurri in trionfo dopo 22 anni : CAMPIONI DEL MONDO! L’ITALIA È SUL TRONO DEL PIANETA! La Nazionale di Volley maschile ha vinto i Mondiali Under 19 sconfiggendo la Russia per 3-1 (26-24; 21-25; 25-19; 25-18) nella Finale andata in scena a Tunisi, gli azzurrini hanno completato così la loro cavalcata fatta di otto vittorie in altrettanti incontri disputati e hanno fatto la storia: era da 22 anni che l’ITALIA non trionfava nella rassegna iridata di categoria, per la ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le gare contro Moldavia e Lussemburgo : Il nuovo CT dell’Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato le sue prime convocazioni da quando è passato a sedere sulla panchina che fu di Luigi Di Biagio. Gli azzurrini saranno impegnati in due gare, la prima, amichevole, venerdì 6 settembre alle ore 18.30 a Catania contro la Moldavia, la seconda, ufficiale, martedì 10 settembre alle ore 18.30 a Castel di Sangro nelle qualificazioni agli Europei del 2021 contro il Lussemburgo. Gruppo ...

Basket femminile - Europei Under 16 2019 : l’Italia è quinta e stacca il pass per i Mondiali Under 17 2020 : Con la vittoria per 62-54 contro il Belgio nella finale per il quinto posto degli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia del Nord, l’Italia ha staccato l’ultimo pass disponibile per i Mondiali Under 17 (15-23 agosto 2020), che si terranno a Cluj-Napoca, in Romania. Da lodare la prova del gruppo azzurro, che conclude un’estate davvero bellissima per le Nazionali giovanili italiane femminili, già capaci ...

Italia Under 21 - i convocati di Nicolato : 12 volti nuovi - “accolti” Kean e Zaniolo : Prime convocazioni per Paolo Nicolato, il tecnico che quest’estate ha preso il posto di Luigi Di Biagio alla guida della Nazionale Under 21. Si riparte dopo l’Europeo casalingo con un gruppo rinnovato di 25 Azzurrini, che venerdì 6 settembre (ore 18.30) allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania affronteranno la Moldavia in amichevole per poi esordire martedì 10 settembre (ore 18.30) a Castel di Sangro nelle qualificazioni all’Europeo ...

Volley - Mondiali Under 2019 : Italia maestosa - azzurrini in Finale! Travolto l’Egitto - domani la sfida alla Russia : Una maestosa Italia si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi, gli azzurrini hanno Travolto l’Egitto con un sonoro 3-0 (25-18; 25-16; 25-17) e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani sera (ore 21.00) contro la Russia capace di travolgere l’Argentina per 3-0. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno confermato il favore del pronostico ...