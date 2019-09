It – Capitolo Due parte bene al botteghino | ma il ritorno di Pennywise è deludente

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) È un esordio molto positivo quello di It –Due. All'uscita di giovedì il film racimola 1,4 milioni, facendo meglio del primo episodio, che era partito con 1,1 milioni e scalzando Il Re Leone, ininterrotto leader degli incassi da due settimane. Anche stavolta in cabina di regia c’è Andy Muschietti, che ha scelto di adattare il fluviale bestseller di Stephen King, presente anche in un cameo, dividendolo in due capitoli. Il romanzo era costruito in un andirivieni tra gli anni Cinquanta in cui i protagonisti adolescenti facevano la conoscenza del diabolico pagliaccio(Bill Skarsgård) e gli anni Ottanta in cui, da adulti, si riunivano per combatterlo. Muschietti ha scelto una netta suddivisione cronologica: per cui gli anni Ottanta sono diventati il passato nel quale si è svolto il primo episodio It, e l’oggi è lo scenario di It –Due, in cui si muovono questi ...

