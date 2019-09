Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Lei 11, lui 22: si sono sposati ine la cerimonia è stata ripresa in un video, poi messo in Rete. Lo stesso video ha scosso l’opinione pubblica e indignato attivisti e giornalisti, al punto che ildella provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad, dove si è svolto il, ha deciso dirlo. Ora, gli adulti implicati in questa vicenda rischiano dai 6 mesi ai 6di carcere: si tratta del il promesso sposo, i genitori, l’officiante e la persona che per prima ha condiviso il filmato online. Un’unione che sarebbe stata a termine, per un periodo di tempo imprecisato da un minuto a 99: questo prevede la pratica deltemporaneo propria dell’Islam sciita. Ilufficiale sarebbe stato celebrato in seguito, quando la ragazza avrebbe compiuto 17. Lo ha spiegato il procuratore provinciale Hassan Negin Taji ...

Noovyis : (Iran, filmano matrimonio di un 22enne con una bambina di 11 anni: il Tribunale annulla le nozze. Promesso sposo e… - Cascavel47 : Iran, filmano matrimonio di un 22enne con una bambina di 11 anni: il Tribunale annulla le nozze. Promesso sposo e g… - ilfattovideo : Iran, filmano matrimonio di un 22enne con una bambina di 11 anni: il Tribunale annulla le nozze. Promesso sposo e g… -