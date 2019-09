Io | il massimalismo e Spotify che si fa bello con il male della musica

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Sono un massimalista. Se posso dire una cosa con tre parole, tendenzialmente, sono portato a dirla con trenta, ma volendo anche con trecento, tremila. Spesso dopo aver parlato di quella volta che, all'Isola nel Kantiere di Bologna, nei primissimi anni Novanta, sono stato scambiato per Kim Thayil, il chitarrista dei Soundgarden, faccenda che per altro non ho affatto smentito, vuoi perché in effetti, all'epoca, io e Kim ci assomigliavamo parecchio, e il fatto che lui avesse suonato proprio lì la sera prima poteva in effetti indurre qualcuno, specie il qualcuno in questione, piuttosto fumato e bevuto, che il tizio coi capelli lunghi fin sopra il sedere e la barba incolta fosse lui, il chitarrista dei Soundgarden, appunto, vuoi perché, ma questa è altra faccenda, il fatto di essere scambiato per un chitarrista come Kim Thayil, prima dell'esplosione del grunge a livello mainstream, coi ...