Invasione di topi a New York | si tenta di annegarli nell’alcol con un congegno ecologico

New York - la nuova mossa contro l’Invasione di topi : trappole a base di alcol : alcol per far annegare i topi. New York tenta anche questa carta per cercare di fermare l’invasione dei roditori che da sempre popolano strade, sotterranei e fermate della metropolitana. Il New York Times riporta di trappole testate per un mese: si chiamano Ekomille, costano fra i 300 e 400 dollari e attirano i roditori con esche naturali, per poi farli cadere in una cassetta colma di alcol mentre si sporgono per prendere cibo. Si ...