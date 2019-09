Influenza settembre 2019 | sintomi | durata e virus senza febbre

Influenza settembre 2019 : sintomi senza febbre - durata e rimedi naturali bambini e adulti - influenza intestinale : In questo articolo parleremo dell’influenza di Settembre 2019: andremo a conoscerne le cause, i sintomi e la durata per adulti e bambini. Per molti il nono mese dell’anno rappresenta un periodo complicato: migliaia di persone soffrono della cosiddetta sindrome da rientro, con il ritorno alla routine quotidiana dopo la pausa estiva che può creare tanto stress e mettere a dura prova il sistema immunitario; inoltre in questo periodo gli ...