India | obiettivo Luna | fiato sospeso questa notte per l’allunaggio del lander Vikram

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) E’ in programma nelle prossime ore l’alggio deldella missionena Chandrayaan-2: dovrebbe iniziare la sua discesa verso il suolo del satellite un’ora e trenta minuti dopo la mezzana, per raggiungerla in circa 15 minuti, andando ad adagiarsi tra 2 crateri. “Sarà il quarto d’ora più emozionante di tutta la missione Chandrayaan-2“, ha dichiarato il direttore dell’Agenzia Spazialena che ha interamente progettato la missione. La missione viene costantemente monitorata dal centro di controllo, il Mission Operations Complex (MOX) a Bangalore con il supporto delle antenne dell’n Deep Space Network (IDSN) a Byalalu. Dal lancio, avvenuto il 22 luglio dalla base dello Satish Dhawan Space Centre, a Sriharikota, fino ad ora, tutti i sistemi di bordo del veicolo spaziale Chandrayaan-2 funzionano come da ...

BernaccaL : RT @Librimondadori: Le strade rumorose dell’India e i silenziosi paesaggi dell’Asia orientale, i luoghi di preghiera turchi, i mercati ital… - nikolaussuck : RT @Librimondadori: Le strade rumorose dell’India e i silenziosi paesaggi dell’Asia orientale, i luoghi di preghiera turchi, i mercati ital… - Librimondadori : Le strade rumorose dell’India e i silenziosi paesaggi dell’Asia orientale, i luoghi di preghiera turchi, i mercati… -