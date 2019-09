Immagina un mondo popolato da gatti giganti

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) Tutti qui su internet amiamo i, ma qualcuno li ama più degli altri: è il caso di Andrei Shcherbak, direttore creativo di un’agenzia di comunicazione russa che ne ha fatta una vera e propria ossessione. Nei suoi lavori pubblicati su Instagram, i felini hanno dimensioni tutt’altro che naturali: grandi come elefanti, si aggirano per la città con la consueta pigrizia che li contraddistingue. In questoimmaginifico, i mici seguono Shcherbak, il quale ama immortalarsi in situazioni quotidiane – al supermercato o durante una cena al ristorante – accompagnato da questi gattoni, con un effetto allo stesso tempo tenero e straniante, come potete verificare sfogliando la nostra gallery.undaWired.

