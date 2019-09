Il video di Kylie Rae Harris | prima della morte in un incidente | “Qui ha perso la vita la

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) La cantante country americana,Rae, 30 anni, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì in unstradale nello Stato del New Mexico.stava andando a Taos, nel nord dello Stato, quando l’auto sulla quale viaggiava è rimasta coinvolta nell’insieme ad altre due vetture: nello scontro è deceduta anche una ragazza di 16 anni che era alla guida di una delle altre auto.La cantante, originaria del Texas, era attesa ieri pomeriggio sul palcoscenico del Big Barn Dance Music Festival, un festival musicale che si tiene ogni anno nella città.C’è un incredibile e tragico destino. Proprio nell’ultima delle stories su Instagram, registrata pocodello scontro, la cantante in lacrime diceva che andava in New Mexico, a Taos, quando era piccola, insieme alle sue sorelle. E ...

