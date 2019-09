IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 9 e martedì 10 settembre 2019

Anticipazioni Il SEGRETO dal 9 al 14 Settembre 2019 : Saul in pericolo : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Saul pronto a commettere un omicidio La trama della prossima settimana è ricca di colpi di scena. A Il Segreto di Puente Viejo accade sempre qualcosa di inaspettato. Partiamo da Saul. Il giovane uomo sta completamente perdendo la testa contro Pedro. Mentre si trova nella piazza del paese insieme ad […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 14 Settembre 2019: Saul in pericolo proviene da ...

Il SEGRETO anticipazioni : DONNA FRANCISCA vuole rovinare SEVERO!!! : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto si riaccenderà un vecchio scontro: eliminato momentaneamente Fernando Mesia (Carlos Serrano), che deciderà di trasferirsi improvvisamente a Madrid, la perfida FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) concentrerà infatti tutte le sue attenzioni su Severo Santacruz (Chico Garcia), il suo antico nemico, e metterà in moto un piano per sbarazzarsi definitivamente di lui. Scopriamo di che cosa si tratta… Il ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : Maria torna a Cuba insieme ai genitori e ai figli : Mancano solo pochi giorni alla fine dell'undicesima stagione nelle puntate spagnole de Il Segreto. Essa coinciderà con l'addio di molti personaggi storici che usciranno di scena cedendo la parola a dei volti del tutto inediti tra gli abitanti di Puente Viejo. Ciò accadrà dopo un salto temporale di quattro anni, che permetterà anche di apportare numerosi cambiamenti nella struttura del complicato paesino spagnolo. In seguito ad un incendio, ...

Il SEGRETO anticipazioni al 14 settembre : Alvaro vuole sposare Elsa per il suo denaro : Le anticipazioni dal 9 al 14 settembre della soap Il Segreto, rivelano delle grosse novità su alcuni dei personaggi principali: come le reali volontà del dottor Alvaro nei confronti di Elsa e l’intenzione di Maria e Roberto di lasciare Puente Viejo. Il Segreto anticipazioni: Alvaro è un cacciatore di dote Antolina è sempre più ossessivamente attratta da Isaac, e per questo motivo vuole allearsi con il dottore Alvaro perché allontani Elsa da ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 6 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 6 settembre 2019: Elsa comincia a sperare che la sua amicizia con il dottor Alvaro Fernandez possa trasformarsi in qualcosa di più, ovvero in una vera e propria storia d’amore… Fe sta per trasferirsi e dunque per lasciare Puente Viejo; prima di partire, però, la donna saluta tutti i suoi amici… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo : Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo appena informati del calvario di Maria nelle mani del crudele Fernando.

anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria decide di tornare con Gonzalo a Cuba Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di coppia di Maria e Gonzalo. Ebbene la giovane Castaneda rivela a Emilia di essere pronta a tornare a vivere la sua vita a Cuba proprio insieme al marito e ai loro due

Una Vita Anticipazioni 6 settembre 2019 : Riera scopre il tremendo SEGRETO di Samuel : Riera informa Diego e Blanca che è stato Samuel a comandare l'aggressione alla carrozza, su cui la coppia viaggiava.

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : MOLTI personaggi lasciano la soap - ecco chi : Il Segreto, puntate spagnole: salto temporale l’11 settembre A partire dall’11 settembre 2019, i telespettatori iberici de Il Segreto potranno assistere alla dodicesima stagione della telenovela. Com’è già noto, oltre all’ingresso di 16 nuovi personaggi, la narrazione delle vicende ambientate a Puente Viejo subirà un salto temporale e, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, gli eventi andranno avanti di quattro ...

Beautiful Anticipazioni, Taylor torna a Los Angeles e si scaglia contro Hope: Liam sempre più preoccupato Il ritorno di Taylor non fa che portare preoccupazione in Liam. Scendendo nel dettaglio, nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful, la Hayes fa il suo ritorno a Los Angeles. Ora vuole trascorrere del tempo con Steffy e

Il SEGRETO anticipazioni 5 settembre 2019 : Antolina ha un nuovo piano per liberarsi di Elsa : Antolina ha trovato un nuovo modo per liberarsi di Elsa: allearsi con Alvaro e sperare che il ragazzo porti via la Laguna da Puente Viejo.

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole : Don Berengario ama Marina e lascia il sacerdozio : Grandi novità in vista nelle puntate spagnole de Il Segreto che nelle prossime settimane daranno l'addio a diversi personaggi storici prima del salto temporale di cinque anni. Tra di essi ci sarà anche Don Berengario, diventato da diversi anni un punto di riferimento per i cittadini di Puente Viejo. Il prete dovrà fare i conti con i sentimenti mai dimenticati per Marina, la donna che aveva amato prima di prendere i voti e dalla quale era nata ...

Il SEGRETO anticipazioni - Francisca e Maria litigano furiosamente : c’entrano i figli della giovane : anticipazioni spagnole Il segreto: Maria sospetta che Francisca le stia nascondendo qualcosa di grave Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de Il segreto? Sappiamo che il rapporto di Maria e Francisca diventerà sempre più teso: la ragazza è convinta che le stia nascondendo qualcosa di grave che, qualora dovesse venire a galla, potrebbe stravolgere la […] L'articolo Il segreto anticipazioni, Francisca e Maria litigano furiosamente: ...

Il SEGRETO anticipazioni : ADELA nei guai - ecco perché : Una nuova storyline de Il Segreto avrà come protagonista ADELA Arellano (Ruth Llopis); la maestra di Puente Viejo, nelle prossime puntate italiane della telenovela, verrà infatti denunciata alle autorità a causa del suo lavoro. Scopriamo insieme per quale motivo… Il Segreto, news: ADELA viene denunciata Dando uno sguardo alle anticipazioni si intuisce che tutto comincerà quando ADELA riceverà in municipio la copia di una regolare denuncia nei ...