Il primo hotel nello spazio potrebbe essere inaugurato già nel 2025

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Meglio un weeekend a Formentera o un viaggetto sulla luna? La domanda pare fantascientifica, e forse in parte lo è. Eppure ilpassare dallo status di «pura fantasia» a quello di «solida realtà» soltanto nell'arco di qualche anno.pronta per entrare in orbita già entro il, infatti, la Von Braun Space Station, un progetto spaziale-architettonico che, come spiega la Gateway Foundation,diventare un vero e proprio albergo di lusso in grado di fluttuare al di sopra del campo gravitazionale terrestre. In particolare, secondo il progetto originale, questa Von Braun Space Station sarà composta da due strutture circolari e rotanti collegate tra loro, con un diametro massimo pari a 190 metri, la cui velocità di rotazione andrà a determinare la gravità percepita a bordo (che ...

