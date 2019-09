Il Papa | “Non si può costruire una nazione sull’occhio per occhio | dente per dente”

Perde la figlia in treno - il papà la ritrova dopo 20 anni : “Non ho mai perso la speranza” : Una storia lieto fino costata tanta disperazione e apprensione per due genitori Beilorissi a cui un giorno di 20 anni fa hanno strappato la loro piccola Yulia. Una strana vicenda che non aveva spiegazioni, tanto che la polizia accusò i genitori di omicidio. Ma la struggente e inverosimile versione del padre era vere... la piccola era stata rapita in treno al fianco del padre che si era addormentato per qualche attimo. Il padre la ...

Mafia foggiana - il figlio del boss assenteista e la spedizione punitiva del papà nell’ufficio del dirigente pubblico : “Non dargli più fastidio” : Sono le 11 del 9 aprile 2006. In corso del Mezzogiorno a Foggia è una tranquilla giornata di lavoro per tutti i dipendenti della Amica, la società comunale che si occupa della pulizia delle strade. Gli operatori ecologici vanno e vengono dalla sede, i dirigenti firmano documenti e tengono riunioni negli uffici. Anche Ennio Corsico è nella sua stanza al primo piano del civico 9 di quel vialone che porta dritti in centro. È un distinto funzionario ...

Il dramma delle gemelline siamesi senza futuro - il papà : “Non sceglierò quale uccidere” : senza un intervento chirurgico, un giorno le gemelle siamesi moriranno. Con un intervento, una sopravvivrebbe e l’altra no. Il papà, un ex manager senegalese volato a Londra nella speranza di dar loro un futuro, ha deciso di non prendere questa decisione: “Sarò qui con loro, fino alla fine, non posso decidere di uccidere una delle due, le amo entrambe”.\\Un papà che decide di rifiutare l’intervento chirurgico che avrebbe comportato il sacrificio ...