Il nuovo Governo alla prova del nove | al Senato si va alla conta

Autostrade e Tav - il nuovo Governo inizia litigando come quello vecchio : Il neo ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli esclude la revoca delle concessioni autostradali ad Atlantia e vuole...

“Gli amori estivi possono durare?” Il nuovo murale di TvBoy per il governo rossogiallo : “Gli amori estivi possono durare?” si chiede TvBoy. Il giorno dopo la nascita nascita del nuovo governo, lo street artist celebra il nuovo matrimonio politico tra il Partito Democratico e il M5s. Le Tre Grazie @nzingaretti @luigidimaio e @GiuseppeConteIT . La mia ultima installazione a Roma in oc

Rai - col nuovo Governo si va verso il cambio di maggioranza in cda : Foa rischia la presidenza. E in azienda via ai riposizionamenti : Il presidente della Rai Marcello Foa ritorna nel mirino. E ora rischia il posto. Il cambio di governo e il Conte 2, con la nuova alleanza tra Pd e 5 Stelle, si farà sentire anche a Viale Mazzini. Dove si prospetta anche qui un cambio di maggioranza, con i consiglieri espressione di 5 Stelle e Pd a fare asse con il rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Nei corridoi di Viale Mazzini per ora siamo alle chiacchiere informali e ai primi ...

Friuli : il leghista Fedriga contro nuovo Governo : 'Favorisce immigrazione selvaggia' : "E' una vergogna assoluta. Pd e M5S hanno già partorito l'esecutivo dell'immigrazione selvaggia". Così Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia, ha commentato la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale n.9 del 8 luglio, in quanto contenente delle norme riguardanti l'immigrazione ritenute potenzialmente discriminatorie dal nuovo governo. Norme discriminatorie Ieri mattina, dopo il giuramento al ...

Porti chiusi anche con il nuovo governo? Il caso della Alan Kurdi imbarazza il Pd : Il Viminale: il decreto sicurezza è ancora in vigore. Ma Orfini va all'attacco: "Il governo faccia subito sbarcare i...

Pensioni : Quota 100 e rdc - Landini chiede verifica delle misure al nuovo governo : "Non esistono governi amici o nemici, noi li giudichiamo per quello che fanno. Crediamo che sia necessario che si riattivi un confronto preventivo vero", è quanto ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo giallo-rosso che avrebbe già elaborato il suo programma articolato in 29 punti da inserire nella nuova manovra Finanziaria. Lo stesso sindacalista, infatti, avrebbe ...

Crolla la Lega - ma il nuovo Governo Conte non ha la maggioranza nel Paese : Salvini punito dai sondaggi che registrano un vero e proprio crollo dei consensi. A guadagnare di più è il Movimento 5...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il nuovo Governo vuole confermarle : “Non si toccano” : Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano, garantisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. E, in effetti, il sussidio voluto dal M5s non sembra correre rischi, mentre qualche modifica più importante potrebbe invece essere pensata per l'anticipo pensionistico.Continua a leggere

Serena Bortone a Blogo : "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo Governo - in attesa della prima serata" : Da lunedì torna Agorà, la cui edizione estiva è stata condotta da Monica Giandotti. Alla guida del talk mattutino di Rai3, in onda dalle 8 alle 10, confermata Serena Bortone. Blogo l'ha intervistata a poche ore dal nuovo debutto:Quanto hai invidiato Monica Giandotti che ha potuto raccontare giorno dopo giorno la crisi di governo?prosegui la letturaSerena Bortone a Blogo: "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo governo, in attesa della prima ...

nuovo GOVERNO/ Monti o Conte - ecco come funziona la 'tutela' del Colle : La genesi del Conte 2 conferma che la nostra è una forma di GOVERNO parlamentare sotto "tutela presidenziale". Sia essa quella di Napolitano o di Mattarella

Flat tax : nuovo Governo potrebbe anche abolirla - ma senza retroattività su primo scaglione : La Flat fax, com'è noto, era una delle norme fiscali in cui la Lega credeva molto. senza il Carroccio al governo, però, molto potrebbe cambiare anche e soprattutto in materia fiscale. Si aspetta di conoscere nel dettaglio quella che sarà la direzione programmatica del nuovo esecutivo, ma è già noto come, al momento, si debbano andare a reperire circa 23 miliardi di euro per la prossima legge di bilancio che serviranno a disinnescare le clausole ...

Al Colle con la famiglia Il giuramento “normale” del nuovo Governo Conte : Al Quirinale tra sorrisi e normalità. Dadone: «Non dimenticherò mai l’emozione di mamma e papà saliti al Quirinale con me». E il premier al rituale della campanella se la palleggia dalla mano destra alla sinistra

Sudan - Hamdok presenta il nuovo governo : 23.00 Il premier del Sudan Hamdok ha svelato il nuovo governo, il primo da quando è stato spodestato al-Bashir,passo importante per il Paese e la sua transizione verso un governo civile. L'annuncio è stato rinviato per giorni da Hamdok, impegnato nella valutazione delle nomine, proposte dal movimento 'Forze per la libertà e il cambiamento' che ha promosso le proteste che hanno portato all'uscita di scena di Bashir. Il governo è formato da 18 ...

Il Sudan ha un nuovo governo : Abdalla Hamdok, che da fine agosto è il nuovo primo ministro del Sudan, ha presentato i ministri del suo nuovo governo, il primo dopo la fine la fine del regime quasi trentennale di Omar al Bashir. Del governo fanno parte 18 ministri: 14