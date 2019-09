Il ministro Boccia ha spiegato perché il governo ha impugnato la legge sull' immigrazione

Francesco Boccia ministro - subito stop all'autonomia. Salvini - disastro : colpo mortale a Lega e Nord : Addio autonomia: Veneto e Lombardia, da questo governo, non l' avranno mai. Gli amministratori spreconi continueranno a dilapidare denari pubblici. I contribuenti del settentrione seguiteranno a foraggiare la Bassa Italia. Ci ha pensato il neo ministro Dem agli Affari Regionali e alle Autonomie, Boc

Chi è Nunzia De Girolamo - la moglie del ministro Francesco Boccia : Ex politica e star della tv, Nunzia De Girolamo è la moglie del Ministro Francesco Boccia. Classe 1975, Nunzia è originaria di Benevento ed è un’ex deputata di Forza Italia. Per un anno è stata Ministro delle Politiche Agricole per il Popolo delle Libertà, in seguito, dopo la sua mancata candidatura, ha deciso di lasciare il mondo della politica. Avvocatessa e figlia di un noto professionista, la De Girolamo nel 2007 ha iniziato la sua ...

Boccia : “Sarò un ministro che andrà nelle Regioni” : "Sarò un ministro che andrà nelle Regioni, posso tranquillizzare tutti, andrò io sui territori e ascolterò le ragioni di tutti nell'interesse esclusivo del Paese e nel rispetto della Costituzione. A partire dalla necessità di avere livelli essenziali di prestazioni in Italia uguali per tutti". Lo ha detto Francesco Boccia, neo ministro per gli Affari regionali, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento. E a chi gli chiedeva cosa ne pensasse ...

Autonomia - il ministro Boccia : “La faremo rispettando la Costituzione - c’è già punto d’incontro” : “L’Autonomia è dentro la Costituzione: la faremo, rispettandola. C’è già un punto d’incontro su questo tema”. Così Francesco Boccia, neoministro per gli Affari regionali, entrando al Quirinale per il giuramento. L'articolo Autonomia, il ministro Boccia: “La faremo rispettando la Costituzione, c’è già punto d’incontro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : Miccichè (Fi) - 'Boccia ministro giusto riconoscimento - politico valido' : Pslermo, 5 set. (AdnKronos) - "Francesco Boccia ministro? Finalmente dalle parti del PD si sono accorti di avere in casa una risorsa importante. Sono contento, è il giusto riconoscimento per un politico valido e in gamba". Così, sui social, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, coordinatore di

Francesco Boccia - chi è il ministro agli Affari regionali del governo M5s-Pd : Una famiglia sicuramente particolare quella di Francesco Boccia: il neo ministro del governo Conte è il marito di Nunzia De...