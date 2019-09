Il Governo non perda questa opportunità straordinaria

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...

Governo - critiche social contro la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova : 'Non è adatta' : Il nuovo Esecutivo guidato nuovamente da Giuseppe Conte è partito nelle scorse ore. Lo stesso si è potuto formare dopo l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle, che hanno condiviso il programma di 29 punti che la nuova squadra affronterà nei prossimi mesi. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa sia da Luigi Di Maio, leader dei pentestellati, che da Nicola Zingaretti, segretario quest'ultimo proprio del Partito Democratico. Ma non appena è ...

Governo : Calenda - ‘curriculum non è solo studio - quello di Bellanova impeccabile’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “A chi paragona Di Maio a Teresa Bellanova. Teresa ha un curriculum impeccabile (curriculum non è solo/tanto titoli di studio) da sindacalista e al Governo ha presidiato centinaia di crisi. Se vivessimo in un paese giusto farebbe il ministro del Lavoro. Di Maio neanche le scarpe le può allacciare”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo Governo: Calenda, ‘curriculum non è solo ...

Governo : Boldrini - ‘chi attacca Bellanova non ha idea di che persona sia’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Quelli che non hanno argomenti fanno così. Ti attaccano sul vestito, le scarpe, i capelli, il peso. Si accaniscono sul corpo pensando di farti soffrire ma forse non hanno idea di che persona sei e quale sia la tua tempra. Un abbraccio, Teresa! #TeresaBellanova”. Lo scrive su twitter Laura Boldrini. L'articolo Governo: Boldrini, ‘chi attacca Bellanova non ha idea di che persona sia’ ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il nuovo Governo vuole confermarle : “Non si toccano” : Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano, garantisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. E, in effetti, il sussidio voluto dal M5s non sembra correre rischi, mentre qualche modifica più importante potrebbe invece essere pensata per l'anticipo pensionistico.Continua a leggere

Vittorio Feltri e il Governo. "Di Maio agli Esteri? Peggio di così non si poteva. Ci divertiremo" : So per esperienza decennale che ai lettori non importa nulla dei ministri di un nuovo governo, specialmente se si tratta di personaggetti sconosciuti e senza spessore. Pertanto risparmio loro di tracciarne la ininfluente biografia, cioè evito di addentrarmi in curriculum pressoché insignificanti. Mi

Conte 2 - dem tra prudenza e soddisfazione per il ritorno del Pd al Governo : “Due mesi fa avrei stracciato la tessera”. E su Di Maio : “Non mi fido” : “Sono soddisfatto della squadra di governo, ma preferisco aspettare di vedere come lavorerà”. Nel giorno del giuramento del governo Conte due, alla festa de l’Unità di Milano, tra i militanti del PD la soddisfazione per il ritorno al governo si mescola allo scetticismo verso i nuovi alleati. “Me lo avessero detto due mesi fa avrei stracciato la tessera, ma oggi sono Contento pur di aver fatto fuori Salvini”, commenta uno dei volontari mentre a ...

Governo - Di Maio : «Migranti - superare Dublino. Africa non è preoccupazione - ma opportunità» : La questione migranti è una priorità per il nuovo Governo. La afferma Luigi Di Maio, nuovo ministro degli Esteri. L'Africa «non può essere più vista solo come...

Governo - Giarrusso (M5s) : “Non contenti di Gentiloni. Non coinvolti nella decisione” : “Sono contento per buona parte dei ministri che abbiamo scelto, soprattutto quelli del Movimento 5 stelle. Di Gentiloni non siamo contenti perché penso che sarebbe stato più giusto che fosse un commissario del M5s. Coi miei colleghi avevamo chiesto di essere sentiti, di deciderlo insieme. Posso capire il fatto che alcuni miei colleghi, e anche io, non siano contenti del fatto che questa cosa non sia stata decisa insieme. Mentre, quando si ...

Bordoni : Roma non rassicurata da pace Pd-M5s al Governo : Roma – “La questione dello smaltimento dei rifiuti e’ una bomba nelle mani di Virginia Raggi e di Nicola Zingaretti ma i due non sembrano rendersene conto. La pax di Governo siglata oggi tra Pd-M5s li inchioda, ancor di piu’, alle loro responsabilita’ come se le cariche istituzionali che ricoprono non fossero di per se’ sufficienti. Roma non puo’ continuare ad esportare rifiuti in altre Regioni o ...

Governo - la fidanzata di Di Maio Virginia Saba : “Luigi non è stanco. Il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare” : “Luigi non mi sembra stanco, no. Come ho vissuto il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare, scusate”. Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, ha accompagnato il neo ministro degli Esteri al Quirinale per il giuramento. All’uscita da Palazzo Chigi è stata intercettata dai giornalisti e ha ammesso di aver vissuto la giornata con grande emozione. L'articolo Governo, la fidanzata di Di Maio Virginia Saba: “Luigi ...

Nuovo Governo Conte bis : non solo clima - i temi dell’agenda ambientale [GALLERY] : Sbatte i tacchi e si mette sull’attenti davanti al presidente Sergio Mattarella il generale Sergio Costa, confermato al suo posto al ministero dell’Ambiente nel Conte 2. Con il giuramento di oggi parte l’azione del Nuovo esecutivo. E l’ambiente, nell’intesa della nuova maggioranza, appare tra le priorità del programma. Dal mondo delle associazioni ambientaliste arrivano al ministro gli auguri di buon lavoro e ...