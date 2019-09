IFA 2019 | tutte le novità di Garmin

IFA 2019 : Huawei svela il nuovo super-chip 5G : (Foto: Huawei) Berlino – Huawei ha annunciato a Ifa 2019 il nuovo SoC Kirin 990 5g che integra il modem compatibile con le reti di nuova generazione al proprio interno per fornire una soluzione dalle alte prestazioni e affidabilità dedicandosi anche all’intelligenza artificiale. A differenza di altri processori come ad esempio lo Snapdragon 855 di Qualcomm, che lavora in coppia con il modem X50 5g, la novità del produttore cinese non va a ...

IFA 2019 : Huawei svela un super-chip 5G e nuove cuffie senza fili : Per il terzo anno consecutivo, Huawei ha scelto l'IFA di Berlino per presentare un nuovo chip per i suoi smartphone. Il produttore cinese era ...

IFA 2019. I superpoteri di Lenovo : nuovi Yoga e il visore per sentirsi un eroe Marvel : Nel corso del Tech Life '19 tenuto nella capitale tedesca, alla vigilia dell'IFa, la multinazionale cinese ha aggiornato la serie Yoga e ThinkBook, ha presentato nuovi prodotti smart per la casa e ha annunciato un nuovo visore per la realtà aumentata che permette a chi lo...

IFA 2019 : Sony Xperia 5 è lo smartphone compatto che cercavi : Berlino – Conferenza stampa densa di novità e prodotti quella di Sony a Ifa 2019 con su tutti il nuovo Sony Xperia 5 che viene svelato insieme a dispositivi in ambito multimediale. Sony Xperia 5 Non c’è dubbio che il prodotto più atteso e quello più interessante sia lo smartphone Sony Xperia 5 che prosegue sul sentiero tracciato da Sony Xperia 1 andandone a riprendere le caratteristiche e funzionalità principali, con dimensioni più ...

Sony porta a IFA 2019 lo smartphone top di gamma Xperia 5 e nuove cuffie ad archetto : Sony ha portato a IFA 2019 il nuovo Xperia 5, lo smartphone top di gamma che affiancherà l’Xperia 1, e nuove cuffie ad archetto con cancellazione del rumore. I riflettori sono puntati sullo Xperia 5, un prodotto di fascia alta con design minimalista e schermo con un rapporto di forma di 21:9, che lo rende particolarmente allungato e stretto, richiamando un po’ la forma di un telecomando. La larghezza di soli 68 millimetri permette di ...

Nokia presenta smartphone - cellulari classici e auricolari a IFA 2019 : HMD Global, azienda a cui fa capo il marchio Nokia, si è presentata a IFA 2019 con cinque i nuovi dispositivi, fra cui smartphone, feature phone (i cellulari “classici”) e auricolari true wireless. Gli smartphone sono due: Nokia 7.2 e Nokia 6.2. Il primo è uno smartphone con sistema operativo Android One (che è garanzia di aggiornamenti nel tempo) basato sul processore Snapdragon 660. Ha in dotazione 6 Gigabyte di memoria e 64 o 128 ...

IFA 2019 - Tcl presenta il suo primo smartphone : Dopo aver prodotto milioni di dispositivi con altri marchi, da Alcatel a Blackberry, il colosso cinese Tcl ha presentato a Ifa 2019 di Berlino il proprio primo vero smartphone. Il suo nome è Tcl Plex ed è molto più interessante di quanto i rumors potevano anticipare. Si tratta infatti di un prodotto di fascia media dal prezzo contenuto che punta su un design molto gradevole e su una fotocamera tripla posteriore dalle alte prestazioni e ...

IFA 2019 - Lenovo mostra i tablet che diventano smart display : Berlino – Abbondantissima la truppa di prodotti Lenovo a Ifa 2019 con il brand cinese che continua nella propria crescita in modo costante e regolare. Aggiornate tutte le linee di computer portatili, tablet e smart display con numerosi modelli che abbracciano tutti i range di prestazioni e prezzo. Lo spirito di Lenovo è ben raccontato da Natasha Perfetti, Marketing Manager della divisione italiana: “Vogliamo offrire una tecnologia ...

Samsung a IFA 2019 punta tutto sulla domotica con aspirapolvere - purificatore d’aria e sanificatore di indumenti : Samsung si è presentata a IFA 2019 con molte novità che riguardano più il settore della domotica che quello smartphone. In quest’ultimo caso si è parlato dell’Exynos 980, il primo chip smartphone prodotto dall’azienda sud coreana con modem 5G integrato. Del resto, per quanto riguarda gli smartphone, l’azienda aveva già annunciato i Galaxy Note 10 e Note 10+ giocando d’anticipo rispetto alla fiera tedesca. Il focus quindi ...

IFA 2019 - Lg G8X ThinQ : doppio schermo non pieghevole : Da Lg ci si aspettava a Ifa 2019 uno smartphone pieghevole, quantomeno un prototipo, ma il produttore coreano ha mantenuto la medesima strategia del recente passato per il suo nuovo top di gamma in uscita. Lg G8x ThinQ è infatti sì in grado di ampliare il proprio schermo raddoppiandone la diagonale e – dunque – lo spazio a disposizione, ma non grazie a una struttura flessibile quanto a una cover che aggiunge uno schermo secondario ...

Motorola One Zoom con zoom 10X e Moto E6 Plus ufficiali a IFA 2019 : Motorola ha presentato due nuovi smartphone, Motorola Moto E6 Plus e Motorola One zoom a IFA 2019, la manifestazione in corso a Berlino. L'articolo Motorola One zoom con zoom 10X e Moto E6 Plus ufficiali a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Sharp presenta nuove Android TV e tanti accessori audio a IFA 2019 : A IFA 2019 Sharp ha presentato al grande pubblico una serie di nuovi prodotti, con nuove proposte UHD Android TV e tantissimi accessori audio. L'articolo Sharp presenta nuove Android TV e tanti accessori audio a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Lenovo - da IFA 2019 tutte le novità dei pc portatili Yoga e ThinkBook : Lenovo approfitta dell’IFA per presentare le novità per le sue gamme di notebook, il filo conduttore è l’unione tra le richieste degli utenti, la risoluzione dei problemi evidenziati e le idee del team di Lenovo stessa, con l’idea di Notebook che cerca di avvicinarsi sempre più alle consuetudini che gli utenti hanno acquisito giornalmente con gli smartphone, diventando più “smart”. “La tecnologia e ...

IFA 2019 - Lenovo lancia nuovi pc Yoga e un cameraphone Motorola ...