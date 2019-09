Ifa 2019 | le novità di Qualcomm per espandere il 5G

Ecovacs Robotics presenta i nuovi Deebot Ozmo 960 con AI e Winbot X a Ifa 2019 : Ecovacs Robotics ha sfruttato i riflettori di IFA 2019 per presentare al grande pubblico i suoi nuovi prodotti: Deebot Ozmo 950, Ozmo 960 e Winbot X. L'articolo Ecovacs Robotics presenta i nuovi Deebot Ozmo 960 con AI e Winbot X a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2019 : Lenovo introduce le smart features sui nuovi Yoga : All’evento IFA 2019 a Berlino, Lenovo ha annunciato ieri dei nuovi refresh per la serie Yoga che introducono anche delle funzionalità smart. smart features Per i nuovi Yoga C940 e Yoga S740 da 14 pollici, Lenovo ha implementato le funzionalità intelligenti che si adattano alle esigenze degli utenti: Super Resolution: esegue l’upscaling dei video fino a FHD 1080p su Windows Media Player. Q-Control: ha il potenziale per aumentare ...

La macchina volante e altre startup bizzarre a Ifa 2019 : In quel calderone di innovazione e startup che è Ifa Next, ecco alcune fra le più semplici o sofisticate idee che possono migliorare la vita di tutti i giorni, dall’healthcare al lifestyle, dallo svago alla mobilità. Novità presentate nel padiglione 26 della fiera berlinese, che hanno in comune l’obiettivo di sbarcare sul mercato europeo entro i prossimi due anni. Skydrive a Ifa 2019 (foto: Daniele Monaco) La macchina volante Provaci ...

Ifa 2019 - Panasonic sperimenta lo schermo oled trasparente : (Foto: Panasonic) Tra le novità ufficializzate da Panasonic a Ifa 2019 di Berlino spiccano due prototipi di tv del futuro prossimo. Il primo è un concept di schermo oled trasparente frutto di una collaborazione con la società specializzata nell’arredamento Vitra. Si tratta di un televisore incastonato in un telaio con rifinitura in legno. Da spento può sembrare un normale componente d’arredo minimalista e moderno, ma da acceso si trasforma ...

Ifa 2019 : tutte le novità di Garmin :

Ifa 2019 : Huawei svela il nuovo super-chip 5G : (Foto: Huawei) Berlino – Huawei ha annunciato a Ifa 2019 il nuovo SoC Kirin 990 5g che integra il modem compatibile con le reti di nuova generazione al proprio interno per fornire una soluzione dalle alte prestazioni e affidabilità dedicandosi anche all’intelligenza artificiale. A differenza di altri processori come ad esempio lo Snapdragon 855 di Qualcomm, che lavora in coppia con il modem X50 5g, la novità del produttore cinese non va a ...

Ifa 2019 : Huawei svela un super-chip 5G e nuove cuffie senza fili : Per il terzo anno consecutivo, Huawei ha scelto l'IFA di Berlino per presentare un nuovo chip per i suoi smartphone. Il produttore cinese era

Ifa 2019. I superpoteri di Lenovo : nuovi Yoga e il visore per sentirsi un eroe Marvel : Nel corso del Tech Life '19 tenuto nella capitale tedesca, alla vigilia dell'IFa, la multinazionale cinese ha aggiornato la serie Yoga e ThinkBook, ha presentato nuovi prodotti smart per la casa e ha annunciato un nuovo visore per la realtà aumentata che permette a chi lo...

Ifa 2019 : Sony Xperia 5 è lo smartphone compatto che cercavi : Berlino – Conferenza stampa densa di novità e prodotti quella di Sony a Ifa 2019 con su tutti il nuovo Sony Xperia 5 che viene svelato insieme a dispositivi in ambito multimediale. Sony Xperia 5 Non c’è dubbio che il prodotto più atteso e quello più interessante sia lo smartphone Sony Xperia 5 che prosegue sul sentiero tracciato da Sony Xperia 1 andandone a riprendere le caratteristiche e funzionalità principali, con dimensioni più ...

Sony porta a Ifa 2019 lo smartphone top di gamma Xperia 5 e nuove cuffie ad archetto : Sony ha portato a IFA 2019 il nuovo Xperia 5, lo smartphone top di gamma che affiancherà l’Xperia 1, e nuove cuffie ad archetto con cancellazione del rumore. I riflettori sono puntati sullo Xperia 5, un prodotto di fascia alta con design minimalista e schermo con un rapporto di forma di 21:9, che lo rende particolarmente allungato e stretto, richiamando un po’ la forma di un telecomando. La larghezza di soli 68 millimetri permette di ...

Nokia presenta smartphone - cellulari classici e auricolari a Ifa 2019 : HMD Global, azienda a cui fa capo il marchio Nokia, si è presentata a IFA 2019 con cinque i nuovi dispositivi, fra cui smartphone, feature phone (i cellulari “classici”) e auricolari true wireless. Gli smartphone sono due: Nokia 7.2 e Nokia 6.2. Il primo è uno smartphone con sistema operativo Android One (che è garanzia di aggiornamenti nel tempo) basato sul processore Snapdragon 660. Ha in dotazione 6 Gigabyte di memoria e 64 o 128 ...

Ifa 2019 - Tcl presenta il suo primo smartphone : Dopo aver prodotto milioni di dispositivi con altri marchi, da Alcatel a Blackberry, il colosso cinese Tcl ha presentato a Ifa 2019 di Berlino il proprio primo vero smartphone. Il suo nome è Tcl Plex ed è molto più interessante di quanto i rumors potevano anticipare. Si tratta infatti di un prodotto di fascia media dal prezzo contenuto che punta su un design molto gradevole e su una fotocamera tripla posteriore dalle alte prestazioni e ...

Ifa 2019 - Lenovo mostra i tablet che diventano smart display : Berlino – Abbondantissima la truppa di prodotti Lenovo a Ifa 2019 con il brand cinese che continua nella propria crescita in modo costante e regolare. Aggiornate tutte le linee di computer portatili, tablet e smart display con numerosi modelli che abbracciano tutti i range di prestazioni e prezzo. Lo spirito di Lenovo è ben raccontato da Natasha Perfetti, Marketing Manager della divisione italiana: “Vogliamo offrire una tecnologia ...

Samsung a Ifa 2019 punta tutto sulla domotica con aspirapolvere - purificatore d’aria e sanificatore di indumenti : Samsung si è presentata a IFA 2019 con molte novità che riguardano più il settore della domotica che quello smartphone. In quest’ultimo caso si è parlato dell’Exynos 980, il primo chip smartphone prodotto dall’azienda sud coreana con modem 5G integrato. Del resto, per quanto riguarda gli smartphone, l’azienda aveva già annunciato i Galaxy Note 10 e Note 10+ giocando d’anticipo rispetto alla fiera tedesca. Il focus quindi ...