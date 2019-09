Ifa 2019 | Huawei svela il nuovo super-chip 5G

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) (Foto:) Berlino –ha annunciato a IfailSoC Kirin 990 5g che integra il modem compatibile con le reti di nuova generazione al proprio interno per fornire una soluzione dalle alte prestazioni e affidabilità dedicandosi anche all’intelligenza artificiale. A differenza di altri processori come ad esempio lo Snapdragon 855 di Qualcomm, che lavora in coppia con il modem X50 5g, la novità del produttore cinese non va a separare i due componenti. Presentato alla fiera berlinese come il più potente processore mai realizzato Kirin 990 5g si compone di un doppio core Cortex-A76 a 2,86 GHz principale, doppio Cortex A76 a 2,36 GHz secondario e il supporto di quattro Cortex A55 a 1,95 GHz “minori” per le operazioni collaterali garantendo un multitasking profondo e flessibile per tutte le esigenze degli utenti mobile. Realizzato con processo produttivo a 7 nm, questo ...

