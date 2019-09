I venerati maestri ci lasciano E quelli nuovi non arrivano

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Luca Beatrice La recente scomparsa di molte figure di riferimento causa un vuoto culturale. In ritardo il ricambio generazionale Luca Beatrice Alessandro Mendini è scomparso in febbraio. Quest'estate se ne sono andati Marisa Merz, Eliseo Mattiacci, Antonio Trotta e la visionaria gallerista bolognese Ginevra Grigolo. L'anno scorso ci avevano lasciati, tra gli altri, Mauro Staccioli, Getulio Alviani, Valentino Vago, Nagasawa, Nicola Carrino, Piero Guccione, Giancarlo Vitali, Marco Gastini. Senza contare i grandi storici Gillo Dorfles, Vittorio Fagone, Enrico Crispolti. Non vuole questa essere un Spoon River dell'arte italiana, ma certo l'elenco fa impressione, anche se si parla di persone non giovani, che passarono la boa degli ottant'anni e che dunque ebbero una vita piena di soddisfazioni, ricca di incontri, fino all'ultimo protagoniste o comunque in scia a quella che è stata ...

