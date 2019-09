Huawei presenta HiSilicon Kirin 990 | il primo chipset al mondo con modem 5G integrato

Ecco il giorno dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : presentazione anticipata : Non ha dubbi il portale russo 'hi-tech.mail.ru': i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro saranno presentati il prosimo 19 settembre nel Vecchio Continente, a margine di un evento dedicato. La coppia monterà a bordo il processore Kirin 990, di recentissima fattura. Il sito di informazione è parso molto convinto della data, in quanto direttamente fornita da un dipendente del colosso cinese, d'accordo con alcune altre indiscrezioni dei giorni ...

Pare proprio essere passato per l'ente di certificazione cinese TENAA il Huawei Mate 30 Lite, siglato come 'SPN-AL00' e con variante contraddistinta dal codice 'SPN-TL00'. Come riportato dal portale 'gsmarena.com', potremmo star parlando di Huawei Nova 5i, meglio conosciuto nei mercati d'Occidente come Huawei Mate 30 Lite. Il device in questione sembra montare uno schermo da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), una ...