Groenlandia | il ghiaccio si scioglie e il futuro dei cani da slitta è sempre più incerto

Perché Trump vuole la Groenlandia : perderà 440 miliardi di tonnellate di ghiaccio : (foto: Sean Gallup/Getty Images) In questo agosto infuocato, uno dei posti più freddi della Terra continua a far parlare di sé. È la Groenlandia ovviamente, la più grande isola del pianeta, sede dell’unica calotta di ghiacci eterni al di fuori del continente antartico. E da qualche tempo, anche una nuova fonte di imbarazzo per l’amministrazione americana, in seguito alla proposta di Trump (subito rispedita al mittente dalla sua controparte ...

Caldo record in Groenlandia : si fondono 12 miliardi di tonnellate di ghiaccio in poche ore : Si tratta senza dubbio di una delle estati più caldi di sempre per la Groenlandia così come per altre aree sub-polari come Alaska, Canada e Siberia orientale. La continua permanenza delle alte...

Riscaldamento globale - ondata di caldo in Groenlandia : persi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno [FOTO e VIDEO] : L’ondata di caldo che ha infranto record di temperatura storici in 5 Paesi europei a fine luglio, sta ora colpendo la Groenlandia, accelerando la fusione della calotta di ghiaccio dell’isola e causando un’enorme perdita di ghiaccio nell’Artico. La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, è un territorio danese semiautonomo tra l’Atlantico e l’oceano Artico, la cui superficie è ricoperta di ghiaccio all’82%. L’area della calotta di ghiaccio ...

