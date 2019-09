Grandine a Bologna Maltempo | temporali e brusco calo termico | disagi in Emilia

Meteo - Grandine grossa come arance su Bologna. Temporali in arrivo : Una grandine grossa come palle da tennis si è abbattuta su Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna. Temporali in arrivo su tutto il resto dell'Italia nel weekend. Una grandine grossa come palle da tennis si è abbattuta su Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna. Una super, copiosa grandinata, nella tarda serata di ieri ha letteralmente flagellato il piccolo comune del bolognese. Delle vere e proprie Meteoriti di ghiaccio, ...