Governo | tornano le grandi opere | ok a Gronda e Terzo valico Concessioni | salta la revoca

Cambia il Governo : no border tornano in piazza a favore dei migranti : Fabrizio Tenerelli Gli attivisti no border del collettivo Progetto 20k hanno annunciato una grande parata a Ventimiglia. Da una parte si sentono liberi di scendere di nuovo in piazza, ora che non c'è più Salvini; dall'altra vogliono anche patti chiari col Pd Era da un po' di tempo che, a Ventimiglia, non si sentiva più parlare di "una giornata di alternativa rispetto alle deportazioni, agli abusi delle forze dell'ordine, al ...

Governo Conte 2 - tornano le Pari opportunità. Ma sperare in nuove battaglie civili è da ingenui : La buona notizia è che abbiamo di nuovo il ministero per le Pari opportunità. L’ultima volta è stato con Josefa Idem, nel 2013. Poi il niente. Che il nuovo Governo giallorosso abbia dunque sentito la necessità di ripristinarlo è sicuramente un segno che va colto favorevolmente, con tutti i distinguo del caso. Lascia infatti perplessi che questo ministero sia accorpato a quello della Famiglia e, personalmente, che sia stato affidato a una ...

**Governo : tornano veti tra Pd-M5S - trattativa continua ma appesa a un filo** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – La trattativa continua ma è appesa un filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non ‘compatibile’ con la nascita di un governo di svolta.Un irrigidimento ...