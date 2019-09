Governo | numeri risicati al Senato | a conti fatti la maggioranza potrebbe arrivare a 181

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Lunedì prossimo ci sarà il primo appuntamento parlamentare per ilConte-bis, definito anche giallo-rosso per la "strana alleanza" tra Pd e M5S. Il premier insi presenterà alla Camera per il voto di fiducia. Il giorno successivo, martedì, stessa operazione al, dove isarebbero ben più ristretti rispetto a quelli di Montecitorio. Ricordiamo, in, che dovranno essere i due rami del Parlamento a sancire o meno la fiducia al neonato esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Si tratta di due Camere diverse per conformazione, perché i rispettivi parlamentari, onorevoli (alla Camera dei Deputati) eri, vengono eletti in maniera difforme. Ciò comportadifferenti di dotazione organica dei vari partiti politici....nua a leggere

