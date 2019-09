Governo | la ministra Teresa Bellanova | Quel vestito rispecchiava il mio stato

Governo Conte : impugnata legge 'anti migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Governo Conte 2 - la nuova ministra dell’Interno Lamorgese non usa i social. Peccato : di Marta Coccoluto La nomina del prefetto Luciana Lamorgese a nuovo ministro degli Interni è stata tra le notizie con più eco online. La distanza siderale con il suo predecessore Matteo Salvini è indiscutibile, ma è curioso notare come una delle caratteristiche più apprezzate dai commentatori sia che la nuova inquilina del Viminale non abbia alcun profilo sui social network. Non un account Twitter, non un profilo Facebook, non un account ...

Governo - critiche social contro la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova : 'Non è adatta' : Il nuovo Esecutivo guidato nuovamente da Giuseppe Conte è partito nelle scorse ore. Lo stesso si è potuto formare dopo l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle, che hanno condiviso il programma di 29 punti che la nuova squadra affronterà nei prossimi mesi. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa sia da Luigi Di Maio, leader dei pentestellati, che da Nicola Zingaretti, segretario quest'ultimo proprio del Partito Democratico. Ma non appena è ...

Governo - Pisano (ministra Innovazione) ironizza : “Io il braccio di Casaleggio per esportare Rousseau? Mamma mia - così potente…” : “Io il braccio di Casaleggio per esportare Rousseau? Mamma mia, così potente…”. Esordisce in modo ironico la neo ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, già assessora a Torino. “Ci sono tante cose buone nella democrazia digitale, nel coinvolgimento del cittadino, è un modello da tenere in considerazione”, ha aggiunto. Ma senza spingersi oltre: “Democrazia digitale in grado di sostituire quella ...

Fabiana Dadone - chi è il ministro alla Pubblica Amministrazione del Governo M5s-Pd : Molto attiva sia nel volontariato che nelle battaglie degli albori del Movimento 5 stelle la cuneese Fabiana Dadone è una...

Paola Pisano ministra dell'Innovazione del Governo Conte bis : Dopo il dipartimento alla trasformazione digitale, l’Italia si dota – con il nuovo governo – di un ministero all’Innovazione. Ci va l'assessora M5S all’innovazione di Torino, chiamata la "signora dei droni", con un curriculum dedicato a queste materie

Governo Conte 2 - chi è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano : assessore a Torino - Di Maio la voleva capolista alle Europee ma lei rifiutò : Luigi Di Maio le aveva chiesto di essere capolista alle Europee nella circoscrizione Nord Ovest, ma lei aveva rifiutato per continuare nel suo lavoro di assessora all’Innovazione e Smart City del Comune di Torino. Ora però Paola Pisano entra nel Governo Conte 2 e diventa responsabile dell’Innovazione, neonato ministero senza portafoglio. Appena qualche giorno fa, a fine agosto, Palazzo Chigi ha istituito il nuovo dipartimento del ...

Crisi di Governo - Conte firma il Contratto di sviluppo per Foggia. E agli amministratori : “Sarò al vostro fianco in qualsiasi veste” : Accolto dai cori “non mollare”, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato in Prefettura a Foggia per la firma definitiva del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) che darà il via libera ai cantieri per il rilancio del territorio della Capitanata. Sono 43 i progetti in avvio, interessano la viabilità provinciale e altre infrastrutture, servizi per il turismo, collegamenti con le isole, valorizzazione museale e ...