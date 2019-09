Governo Conte 2 | riforma della giustizia e intercettazioni | i dossier del riconfermato

Governo - Conte volta pagina : basta veline e veleni social. Partito il risiko dei vice : «Patti chiari, amicizia lunga». Al primo Cdm Giuseppe Conte ringrazia tutti e fa un elenco di buone maniere che, forse, nella stessa fase di avvio del precedente esecutivo gialloverde,...

Governo - al Colle con la famiglia : il giuramento della normalità (e Bisconte fa l'occhiolino a Di Maio) : L'immagine che racchiude tutto viene scattata a fine giuramento. Mattarella in mezzo, alla sua sinistra Conte e alla sua destra Franceschini. Il quale con la mano fa il gesto dello sciò al...

Parte il Governo Conte 2 - prima mossa sui migranti : impugnata una legge del Friuli : Il provvedimento del Friuli Venezia Giulia appare incostituzionale in materia di ambiente e discriminatorio in materia di immigrazione. Lunedì si vota la fiducia alla Camera. Conte: "Basta conflittualità"

Governo Conte bis : famiglie al seguito - sorrisi e pochi social - ecco la squadra degli ex arcinemici : Il battesimo del nuovo esecutivo. Boccia: «Faremo l’Autonomia rispettando la Costituzione». Speranza recita il giuramento a memoria

Titoli e aperture : il primo giorno del Governo Conte raccontato dai quotidiani in edicola : Il governo giallorosso ha giurato al Quirinale, Costituzione alla mano, davanti al capo dello Stato e al presidente del Consiglio. Si tratta di un esecutivo che sembra nascere nel segno di una svolta, soprattutto nei rapporti diretti e non conflittuali con l'Europa. L'ex premier Paolo Gentiloni è stato indicato al ruolo di commissario della Ue, destinato a occuparsi degli Affari economici. Sostituirà il francese Pierre Moscovici, uomo di ...

NUOVO Governo/ Monti o Conte - ecco come funziona la 'tutela' del Colle : La genesi del Conte 2 conferma che la nostra è una forma di GOVERNO parlamentare sotto "tutela presidenziale". Sia essa quella di Napolitano o di Mattarella

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Governo - i piani di Conte per il bis : nuova intesa con la Ue per il patto di Stabilità : L’idea di coordinare la comunicazione di tutti i ministri: «Finalmente posso muovermi senza averte il freno a mano tirato». Al Viminale l’obiettivo è avere risorse dalla Ue per il nodo migranti

Governo - Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue La lista completa : i nomi| Ritratti : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea

Al Colle con la famiglia Il giuramento “normale” del nuovo Governo Conte : Al Quirinale tra sorrisi e normalità. Dadone: «Non dimenticherò mai l’emozione di mamma e papà saliti al Quirinale con me». E il premier al rituale della campanella se la palleggia dalla mano destra alla sinistra

Nuovo Governo Conte - Amendola : 'Esecutivo Salvini-Meloni sarebbe stato più pericoloso' : Da gialloverde a giallorosso. È il cambiamento cromatico avuto dal governo con il passaggio dall'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Lega a quella tra i grillini ed il Partito Democratico. Colori molto cari a Claudio Amendola, almeno in ambito calcistico. L'attore, ospite del programma L'aria che tira di La 7, ha inteso evidenziare come sarebbe meglio dividere i discorsi considerati i problemi che la Roma sta avendo nell'avvio del campionato di ...

Conte 2 - dem tra prudenza e soddisfazione per il ritorno del Pd al Governo : “Due mesi fa avrei stracciato la tessera”. E su Di Maio : “Non mi fido” : “Sono soddisfatto della squadra di governo, ma preferisco aspettare di vedere come lavorerà”. Nel giorno del giuramento del governo Conte due, alla festa de l’Unità di Milano, tra i militanti del PD la soddisfazione per il ritorno al governo si mescola allo scetticismo verso i nuovi alleati. “Me lo avessero detto due mesi fa avrei stracciato la tessera, ma oggi sono Contento pur di aver fatto fuori Salvini”, commenta uno dei volontari mentre a ...

Il primo Consiglio dei ministri del secondo Governo Conte ha impugnato una legge del Friuli Venezia Giulia perché discriminatoria verso i migranti : Il primo Consiglio dei ministri del secondo governo Conte ha deciso di impugnare una legge del Friuli Venezia Giulia perché Conteneva elementi discriminatori sul tema dell’immigrazione e perché alcune sue norme violavano la «competenza esclusiva statale». La decisione è arrivata su

Conte 2 - Feltri attacca Governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...