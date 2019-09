Governo | attacchi social a Teresa Bellanova nel giorno del giuramento Zingaretti | “Tutto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Con. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd”. Il segretario dem Nicolainterviene su Twitter a difesa della neoministra dell’Agricoltura, che è stata attaccata viasia per il look scelto per ilal Quirinale, sia perché, con un passato da bracciante e sindacalista, ha come titolo di studio la terza media. Tra gli insulti anche quelli di Daniele Capezzone: “Carnevale? Halloween?”, ha twittato l’ex parlamentare, attirandosi a sua volta l’accusa di essere sessista. Quanto alle polemiche per il titolo di studio della ministra, è intervenuto il vicesegretario Andrea Orlando: “Orgoglioso del Pd che porta una ex bracciante aldel Paese.ha la terza media ma ha studiato all’università della lottae. Ha spesso idee molto diverse dalle mie ma le ragioni per cui la state ...

