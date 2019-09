Gordon Ramsey cocaina al ristorante | lo chef racconta la sua verità | “Per me è una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Qualsiasio cameriere vi dirà che in tutti i ristoranti gira la, ma per me è una questione molto personale”. Esordisce cosìRamsay, loda 14 stelle Michelin tra i più celebri in tv, nel documentario che ha girato perre e esplorare l’uso delle droghe, in particolare la, nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità. Un problema che lui conosce molto da vicini, dal momento che da anni si trova ad affrontare la tossicodipendenza del fratello Ronald e nel 2003 ha perso uno dei suoi migliori collaboratori, David Dempsey, proprio per un’overdose di. Un documentario per parlare del “dirty little secret” della ristorazione, quel segreto piccolo e sporco che è la, comel’ha definito.Ramsay,al, questo è il titolo del programma, è andato in onda in prima tv italiana il 5 ...

