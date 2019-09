Gli scienziati della prima fotografia di un buco nero hanno vinto 3 milioni di dollari

Perché i selfie uccidono Gli animali selvatici : scienziati contro i vip a caccia di like : Durante la decima Conferenza Internazionale sui Pinguini, tenutasi in Nuova Zelanda, il professor Philip Seddon dell'Università di Otago ha messo in evidenza la diffusione della pericolosa moda dei selfie con animali selvatici, anche a causa dei vip. Si tratta di un fenomeno dilagante che rischia seriamente di modificare il comportamento della fauna, con esiti potenzialmente catastrofici.Continua a leggere

Un volo in assenza di gravità con Gli scienziati dell’Esa : Un breve documentario ci racconta l’ultima esperienza di volo parabolico, cioè in assenza di gravità, dell’Agenzia spaziale europea, andata in scena alcuni giorni fa nei cieli di Bordeaux, in Francia. La voce narrante è quella di Neil Melville, supervisore del progetto, che ci racconta perché è importante condurre esperimenti sia sulle tecnologie che sul corpo umano in queste particolari condizioni per prepararci alle missioni nello spazio ...

Due scienziati italiani ricevono da mesi minacce e attacchi daGli animalisti. E il ministero della Salute non li difende : Insulti e minacce vanno avanti da mesi. Ma ora l’escalation è arrivata alla sua scontata conclusione: un proiettile recapitato per posta, e un messaggio che recita “Non sei un ricercatore, sei un bastardo […] colpiremo duro te o la tua famiglia”. La vittima di tanto odio è Marco Tamietto, neuroscienziato dell’università di Torino colpevole, a detta degli animalisti italiani, di portare avanti una ricerca sui macachi per comprendere meglio, e ...

Il Mediterraneo fa paura - il livello si alza : l'allarme deGli scienziati (e due possibili scenari) : Secondo un report pubblicato sulla rivista scientifica "Water", sono due gli scenari possibili: uno più grave e uno meno...

Gli scienziati del Pentagono stanno realizzando sfere di plasma parlanti prodotte da raggi laser come armi non letali [VIDEO] : sfere di plasma parlanti formate da raggi laser. È uno dei nuovi concetti del Pentagono per un’arma non letale. Le sfere bianche possono perforare il vetro e dare comandi come: “Fermatevi o saremo costretti a sparare”. Sembra tratto dalle pagine di un romanzo di fantascienza, ma il Military Times riporta che il Pentagono ha terminato una fase di test della tecnologia. Invece di urlare in un altoparlante per tenere le persone lontane da aree ...

Otto nuovi Lampi Radio Veloci dallo spazio profondo confondono Gli scienziati : il mistero continua : Grazie al Radiotelescopio interferometrico CHIME (Hydrogen Intensity Mapping Experiment) installato in Canada sono stati intercettati altri Otto nuovi Lampi Radio Veloci o Fast Radio Burst. Sono tutti ripetuti nel tempo, il tipo più raro. Si tratta di segnali Radio extragalattici di origine sconosciuta, per i quali non si esclude l'ipotesi aliena.continua a leggere

Riscaldamento globale : Gli scienziati considerano l’ipotesi di un “vulcano artificiale” per raffreddare la Terra : Nella storia delle Terra, le eruzioni vulcaniche hanno periodicamente raffreddato il pianeta. Nonostante la maggior parte delle eruzioni non sia abbastanza grande da influenzare i modelli climatici globali, le eruzioni particolarmente grandi possono avere un effetto globale. Quando nell’atmosfera viene immessa una grande quantità di cenere, le particelle riflettono i raggi del sole verso la spazio, abbassando la temperatura sulla Terra. In un ...

Gli scienziati che studiano come abbiamo fatto a uscire dall’acqua : Sono trascorsi milioni di anni da quando remote forme di vita si sono spinte per la prima volta dal mondo marino alla terraferma. Fu uno dei momenti chiave per l’evoluzione della vita sul nostro pianeta, eppure di quel fenomeno sappiamo poco o niente. Un team di ricercatori dell’università di Akron, in Ohio, sta provando a far luce sulle dinamiche che hanno reso possibile questo momento, e per farlo studia da vicino i movimenti – ma ...