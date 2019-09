Giovani | suicidio seconda causa di morte Incontro al Bambin Gesù

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma – Il, nel mondo, e’ laditrassimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza ale’ in calo, rileva l’Istat, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. Alo Gesu’, le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20 volte in 8 anni. Nella Giornata mondiale di Prevenzione del, il 10 settembre, a Roma, l’ospedale pediatrico della Santa Sede dedica a questi temi il convegno scientifico ‘i, adolescenti e: una nuova emergenza’. Nel corso dell’verra’ presentata l’anteprima di ‘Tagli’, il documentario di Discovery Italia che racconta le storie di autolesionismo di treex pazienti del ...

