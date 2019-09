Giovane rap muore subito dopo essersi fatto un tatuaggio satanico denominato estrema

Trapani : controlli antidroga Carabinieri - arrestato un Giovane : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosilen

Trapani : controlli antidroga Carabinieri - arrestato un Giovane : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosileno Matteo Pantaleo. Nello specifico, una pattuglia dell’Arma, nel transitare nei pressi dell’abitazione del ...

Agrigento : armato di coltello rapina un Giovane - arrestato : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – armato di coltello, minaccia un giovane 19 enne in pieno centro storico ad Agrigento, facendosi consegnare uno smartphone. Fulmineo intervento dei militari dell’Arma, che in pochi minuti hanno catturato il rapinatore. Stava facendo una passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Agrigento e mai avrebbe potuto pensare di ritrovarsi davanti, all’improvviso, in via Gallo ed in pieno pomeriggio, ...

Dona il rene alla moglie che rischiava di morire - poi si invaghisce di una Giovane fisioterapista - chiede il divorzio e la restituzione del rene che aveva donato : Una storia incredibile quella di una coppia Richard e Dawnell Batista che hanno vissuti momenti felicissimi insieme ma poi sono iniziati i primi litigi diventati, con il passare dei mesi, sempre più frequenti. I due hanno tre figlie e sono sempre stati una coppia tranquilla e felice. Ma all’improvviso qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Proprio in quel periodo la donna ha iniziato a avere seri problemi di salute, risolvibili solo con un ...

“Colpito col machete durante una rapina” - vacanza choc per un Giovane italiano a Zanzibar : Il racconto di Enrico, un trentenne di Spinea (Venezia): “È durato tutto poco più di dieci secondi, mi sono trovato in ospedale in un lago di sangue”. Il giovane è stato rapinato lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza a Zanzibar: sul suo corpo sono ancora evidenti i segni dell’aggressione. Va in vacanza e viene colpito con un machete a scopo di rapina. È quanto ha denunciato un giovane italiano di Spinea, nella provincia di Venezia, ...

Palermo : Giovane picchiato e rapinato a Ballarò : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Trascinato all’interno di una struttura abbandonata, picchiato e rapinato. E’ quanto sarebbe accaduto a un giovane palermitano venerdì scorso, in vicolo della Pietà, nel quartiere Ballarò. In due, secondo quanto ha raccontato alla polizia in stato di choc, lo avrebbero bloccato e trascinato all’interno di un locale abbandonato, utilizzato di solito dai tossicodipendenti. Qui, lo ...

Una Vita trame al 3 agosto : la Giovane Dicenta rapisce la madre per sapere dov'è Moises : Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Una Vita, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 29 a sabato 3 agosto, finalmente i fratelli Barbosa sveleranno la vera identità di Pena, mentre Blanca si recherà al cimitero con Ursula con l'intento di rapirla affinché le riveli dove si trova il piccolo Moises. Una Vita, anticipazioni dal 29 luglio al 3 agosto: Blanca ha un piano ...