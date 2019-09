Giovane madre fa morire di fame il figlio di 21 mesi perché non diceva “amen” dopo aver

Giovane madre annega - in salvo la figlioletta : tragedia al lido : A Metaponto (Matera). Una donna di 26 anni di origini albanesi, in Basilicata per le vacanze, è morta annegata mentre faceva...

Giovane madre dopo aver partorito viene trasportata in barella dalla sala operatoria alla sua stanza - l’ascensore impazzisce e avviene una tragedia assurda : Una donna di 25 anni Rocio Cortès Nunez di Dos Hermanas, una piccola cittadina vicina a Siviglia era felicissima di aver partorito la terza figlia. La madre e la figlia stavano benissimo, nessuna complicazione durante il parto. La piccola era la terza figlia di Rocio già madre di bimbe di tre e quattro anni. La donna non si sarebbe mai aspettata di fare una fine orribile. La Giovane mamma è stata tranciata in due dall’ascensore, ...

Giovane madre spera che suo figlio muoia nel sonno - la nascita del piccolo ha provocato disagi e rallentamenti nella carriera lavorativa : Una madre ha confessato con un lungo post sui social di volere che l’ultimo dei suoi tre figli morisse nel sonno. La donna, che per ovvi motivi ha voluto restare anonima, ha detto che l’ultimo dei suoi figli era indesiderato. Lei era già madre di due bambine e non avrebbe mai voluto avere un terzo figlio ma scoprì troppo tardi di essere incinta e non potette abortire. La donna ha anche detto che odia profondamente suo figlio che ora ha ...

Giovane madre per dimostrare che Dio esiste - si schianta con la sua auto contro un muro - a bordo c’erano i suoi due figli piccolissimi : Negli Stati Uniti d’America, nella città di Gwinnet Country una Giovane madre, Bakari Warren di 25 anni ha voluto compiere un gesto clamoroso. La donna ha carico in macchina i suoi due figli di 5 e 7 anni e ha iniziato a percorrere una delle strade principali della città a ritmo molto sostenuto. All’improvviso poi ha svoltato, schiantandosi contro un muro. L’impatto è stato violentissimo e la Polizia, dopo pochissimi minuti, è arrivata ...

Una Vita trame al 3 agosto : la Giovane Dicenta rapisce la madre per sapere dov'è Moises : Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Una Vita, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 29 a sabato 3 agosto, finalmente i fratelli Barbosa sveleranno la vera identità di Pena, mentre Blanca si recherà al cimitero con Ursula con l'intento di rapirla affinché le riveli dove si trova il piccolo Moises. Una Vita, anticipazioni dal 29 luglio al 3 agosto: Blanca ha un piano ...

Genova - Giovane cieco muore a 19 anni precipitando dalle scale : «Stava aspettando la madre per uscire» : muore cadendo dalle scale mentre aspettava la madre. Un ragazzo cieco di 19 anni aveva preceduto la mamma, con la quale sarebbe dovuto uscire insieme, arrivando sulla tromba delle scale per chiamare...

Gallipoli - dramma sulla statale 101 : auto si ribalta fuori strada - muore Giovane madre : Aveva un'età compresa tra i 32 e i 33 anni Barbara Fiore, la donna che questa mattina intorno alle ore 7:00 ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Gallipoli, nel leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che la donna si stesse recando al lavoro, precisamente in un noto bar della città. All'improvviso, per cause ancora tutte da accertare, la vettura sulla quale viaggiava, una Hyundai ix35, è andata ...

Ragusa - Giovane madre investita a Cava d'Aliga : arrestato un 34enne : La città di Scicli, e l'intera provincia di Ragusa, sono ancora sconvolte per quanto accaduto ieri notte intorno alle ore 2:00, quando un'auto lanciata a folle velocità su viale della Pace, una Y10 per l'esattezza, ha travolto e ucciso Martina Aprile, una 24enne del posto. La donna lascia un figlio gravemente disabile. Poche ore dopo i carabinieri hanno tratto in arrestato C. F., 34 anni: l'uomo è stato trovato positivo a cocaina e metadone, in ...

Ostuni - omicidio Maldarella : fermati anche la madre e il padre del Giovane arrestato : Comincia ad avere contorni più chiari la macabra vicenda avvenuta sabato sera 13 luglio ad Ostuni, nel brindisino, dove il 44enne Giuseppe Maldarella è stato accoltellato e ucciso al termine di una lite con il fidanzato della figlia e i genitori del ragazzo. Da quanto è dato sapere pare che la vittima, insieme a sua moglie, la quale sarebbe stata leggermente ferita, si fosse recato proprio a casa del 20enne Lorenzo Moro, questo il nome del ...